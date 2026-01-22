'Заслуговує на потиличника': Зеленський різко висловився про Орбана

Він вважає, що це має відбутися через продаж угорським прем’єром європейських інтересів.

Президент України Володимир Зеленський в Давосі різко розкритикував дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за здавання європейських інтересів Росії.

"Кожен Віктор, який живе на гроші Європи і в той час продає європейські інтереси заслуговує на потиличника", - сказав він під виступу в Давосі, при цьому не називаючи прізвище Орбана.

При цьому стверджує, що якщо Орбан почувається комфортно в Москві, то це "не означає що ми маємо дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі Москви".

Зеленський наголосив на необхідності єдності Європи, підкреслюючи, що є велика відмінність між Росією та Європою.

"Найбільш глибинна лінія конфлікту між Росією та Україною і всією Європою така, що Росія б’ється, щоб люди нічого не значили, щоб впевнитись, що коли диктатори хочуть когось знищити, то вони це можуть зробити", - дода він.

Діяльність Орбана проти України

Як повідомляв УНІАН, президент Зеленський наголошував неодноразово, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має права блокувати рух України до набуття членства в Європейському Союзі.

При цьому він підкреслював, що Україна буде в Євросоюзі "з Орбаном, або без", бо це вибір народу України. Зазначав, що в Угорщині є люди, які підтримують Україну.

У січні Орбан оголосив про запуск "національної петиції" з метою заручитися підтримкою ідеї відмови від фінансування України з боку Європейського Союзу. Орбан намагається представити жителям Угорщини парламентські вибори як "вибір між війною і миром", просуваючи наратив про те, що Україна нібито не заслуговує на підтримку. Він продовжує заявляти про те, що тільки його уряд є єдиною гарантією захисту Угорщини від війни та економічних наслідків.

