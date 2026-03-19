Пальне продовжить стрімко дорожчати: в НБУ розповіли, як це вдарить по економіці України

Конфлікт створює додаткові фінансові можливості для Росії щодо продовження війни в Україні.

Війна на Близькому Сході вже відчутно впливає на ціни в Україні. У березні пальне подорожчало на 12,5%, і зростання може посилитися до 16%.

Заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський повідомив, що прямий вплив подорожчання пального в річну інфляцію становитиме близько 0,45 в.п, якщо нинішні ціни на енергоносії закріпляться. Водночас через подорожчання логістики та виробництва можливі й вторинні ефекти – вони можуть бути вдвічі більшими.

"В разі продовження напруження, блокування Ормузької протоки, що підтримає ціни на енергоносії на високому рівні, це може призвести до вищих показників інфляції на кінець цього року", – зазначив Лепушинський.

Окрім інфляції, здорожчання енергоносіїв тиснутиме і на зовнішню торгівлю. За оцінками НБУ, якщо ціна на нафту утримається в діапазоні 80–100 доларів за барель, то імпорт може зрости на 1,5–3 млрд доларів.

Водночас суттєвих ризиків для експорту не очікується – логістичні шляхи залишаються стабільними. Прямий вплив на ВВП також оцінюється як обмежений, хоча можливі непрямі втрати через уповільнення економік торговельних партнерів, передусім країн ЄС.

Голова НБУ Андрій Пишний додав, що війна на Близькому Сході має і безпековий вимір: вона створює додаткові фінансові можливості для Росії продовжувати війну проти України.

"Також, як зазначав президент, затяжний конфлікт може створювати дефіцит, пов’язаний із необхідністю підтримувати достатній рівень протиповітряної оборони. Тож зростає ризик інтенсифікації обстрілів", – зазначив очільник українського регулятора.

Він додав, що НБУ наголошує на необхідності подальшого посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.

Вплив війни в Ірані на світову економіку - головні новини

Конфлікт на Близькому Сході дозволяє Володимиру Путіну заробляти мільярди доларів, повідомив президент України Володимир Зеленський. Лише за два тижні війни в Ірані Росія заробила близько 10 мільярдів завдяки стрибку цін на нафту.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголошував, що війна на Близькому Сході не повинна стати "подарунком" для Путіна, і важливо, щоб світ продовжував зосереджуватися на підтримці України.

