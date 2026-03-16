Війна на Близькому Сході не повинна стати 'подарунком' для Путіна, – Стармер

Вороги Заходу не повинні скористатися нестабільністю на Близькому Сході.

Надзвичайно важливо, щоб світ продовжував зосереджуватися на підтримці України, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, обговорюючи ситуацію на Близькому Сході. За його словами, не можна допустити, щоб ця війна стала "несподіваною удачею для Путіна".

Стармер додав, що незабаром зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Він також надав оновлену інформацію про діяльність країни на Близькому Сході, заявляючи, що понад 92 000 британських громадян повернулися до країни комерційними та урядовими чартерними рейсами, пише BBC.

При цьому у Великої Британії є "тисячі військовослужбовців на Кіпрі", три ескадрильї винищувачів і групи з боротьби з безпілотниками для допомоги у перехопленні іранських атак.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія мовчки спостерігає за падінням Ірану і отримує таємні вигоди. Незважаючи на Договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Іраном, Москва не вжила суттєвих заходів для надання допомоги ключовому партнеру на Близькому Сході.

Крім того, ми також розповідали, що Макрон закликав президента Ірану негайно припинити напади на країни Близького Сходу. Він також нагадав іранському президенту, що Франція діє виключно в оборонних цілях.

