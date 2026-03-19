АЗС знову переписали цінники: скільки коштують у четвер бензин, дизель та автогаз

Середня вартість дизельного пального на АЗС зросла ще на 68 копійок, а середній цінник на автогаз перевищив 44 грн/літр.

Середні ціни на пальне на АЗС в Україні у четвер, 19 березня, продовжили зростати. Найбільше знову подорожчало дизельне пальне, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що середня вартість бензину марки А-95 сьогодні зросла на 27 копійок - до 70,49 грн/л. Дизельне пальне підскочило на 68 копійок - до 79,16 грн/л. Середня вартість автогазу на АЗС зросла ще на 22 копійки - до 44,12 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше заправитися 95-м бензином у четвер можна на АЗС мережі "Фактор", де середня вартість становить 67 грн/л. Найдорожче 95-м сьогодні заправляють у мережі OKKO – 73,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 69,90 грн/л;

"Укрнафта" - 68,99 грн/л;

SOCAR - 71,99 грн/л;

KLO - 71,29 грн/л;

БРСМ-Нафта - 68,74 грн/л;

WOG – 72,99 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизелем у передостанній робочий день тижня можна заправитися у мережі U.GO. Середня вартість пального тут становить 74,90 грн/л. Найдорожчий дизель у мережі ОККО – 82,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 79,90 грн/л;

"Укрнафта" - 75,99 грн/л;

SOCAR - 80,85 грн/л;

KLO - 81,69 грн/л;

БРСМ-Нафта - 75,99 грн/л;

WOG – 81,99 грн/л.

Ціни на автогаз

Середня вартість автогазу 19 березня перевищила 44 гривні за літр. Найдешевше газом можна заправитися на АЗС мережі U.GO, де середня ціна становить 41,9 грн/л. Газовим ціновим чемпіоном дня стала мережа OKKO з середнім цінником 45,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 44,39 грн/л;

"Укрнафта" - 41,99 грн/л;

SOCAR - 45,69 грн/л;

KLO - 45,60 грн/л;

БРСМ-Нафта - 42,21 грн/л;

WOG – 45,98 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин - останні новини

Через активізацію бойових дій на Близькому Сході та триваюче блокування стратегічно важливої Ормузької протоки ціни на нафту суттєво зросли, у порівнянні з кінцем лютого 2026 року. Вартість нафти марки Brent зранку 19 березня перевищила 110 доларів за барель.

На тлі зростання світових цін на нафту та ф’ючерсів на газойль в Україні продовжує дорожчати паливо на АЗС. Зокрема, 18 березня середня вартість бензину марки А-95 перевищила 70 грн/л.

Вас також можуть зацікавити новини: