Конфлікт на Близькому Сході дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну заробляти мільярди доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю CNN.

"Пом’якшення санкцій, запроваджених проти Росії, також йому допомагає. Наша розвідка доповідає, що через усі санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом, а також через наші далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі Росія лише у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 мільярдів доларів", – зазначив глава держави.

Однак лише за два тижні війни в Ірані Росія заробила близько 10 мільярдів завдяки стрибку цін на нафту.

Відео дня

"Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що кремлівський правитель ніколи не хотів завершувати війну проти України. Він просто боявся тиску з боку США, тому удавав, що хоче переговорів.

"Я й надалі вважаю, що Америка має посилити тиск на Путіна. Інакше він не вестиме переговори добросовісно. Він лише хоче висувати ультиматуми Україні, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту", – резюмував Володимир Зеленський.

Війна на Близькому Сході: вплив на Україну

На тлі конфлікту на Близькому Сході низка країн і компаній зацікавилися в придбанні української зброї. Зокрема, найбільша нафтова компанія світу Saudi Aramco хоче купити зенітні дрони для захисту нафтових родовищ.

Крім того, інтерес проявив і Ізраїль – а це один з найбільших виробників зброї в світі. Там зацікавилися українськими дронами-перехоплювачами. Премʼєр-міністр країни Беньямін Нетаньягу вже подав запит на розмову з Володимиром Зеленським.

