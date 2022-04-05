Регулятор також надав можливість здійснювати переказ іноземної валюти для виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон.

Національний банк України послабив і уточнив ряд обмежень на операції в іноземній валюті, зокрема, розширивши список транскордонних переказів для волонтерів.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"Враховуючи запити банків і волонтерів, фізичним особам дозволено переводити іноземну валюту для покупки ряду товарів за кордоном в межах щомісячного ліміту 400 тис.грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ). До таких товарів відносяться бронежилети, каски, шоломи, військова і тактична форма, військове і тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Також для запобігання виведенню капіталу за кордон та недопущенню виникнення макроекономічних дисбалансів тимчасово скорочено граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 365 до 90 календарних днів.

Крім того, з метою дотримання умов виконання міжнародних договорів надано можливість здійснювати переказ іноземної валюти для виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, крім переказів до Росії та Білорусі.

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