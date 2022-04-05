Національний банк України послабив і уточнив ряд обмежень на операції в іноземній валюті, зокрема, розширивши список транскордонних переказів для волонтерів.
Про це повідомила прес-служба регулятора.
"Враховуючи запити банків і волонтерів, фізичним особам дозволено переводити іноземну валюту для покупки ряду товарів за кордоном в межах щомісячного ліміту 400 тис.грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ). До таких товарів відносяться бронежилети, каски, шоломи, військова і тактична форма, військове і тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Також для запобігання виведенню капіталу за кордон та недопущенню виникнення макроекономічних дисбалансів тимчасово скорочено граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями з 365 до 90 календарних днів.
Крім того, з метою дотримання умов виконання міжнародних договорів надано можливість здійснювати переказ іноземної валюти для виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, крім переказів до Росії та Білорусі.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.
- За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року, 165 дітей загинули та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- За підрахунками "Укравтодору", станом на 3 квітня всього в Україні через війну було зруйновано 23 тис.км доріг зі 170 тисяч (13%). Також зруйновано 273 Мости. Загальна сума збитку, заподіяного інфраструктурі, - 874 млрд грн.