Курс купівлі готівкової валюти уповноваженими установами не має бути нижчим за офіційний курс НБУ на день здійснення операції.

Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Як повідомила прес-служба регулятора, очікується, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій та відповідно зниженню ризиків для громадян.

"Водночас для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальним обсягом купівлі нею готівкової іноземної валюти та обсягом її продажу. Така різниця розраховуватиметься, починаючи з 13 квітня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Додатково Національний банк визначив особливості встановлення курсів готівкових валют для операцій уповноважених установ із клієнтами, зокрема, курс продажу готівкової валюти уповноваженими установами може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції.

Курс купівлі готівкової валюти уповноваженими установами не має бути нижчим за офіційний курс НБУ на день здійснення операції.

В НБУ звернули увагу, що продаж безготівкової валюти банками клієнтам – фізичним особам і надалі заборонений.

Крім того, з метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон, Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну. Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Через вторгнення Національний банк заморозив курс долара на рівні 29,25 грн, а також курс євро до кінця війни.

Також НБУ запровадив в Україні серйозні обмеження на операції з валютою. Зокрема, купівля іноземної валюти за готівку або безготівково (у т.ч. через онлайн-банкінг) була заборонена. Але можна було без обмежень продати іноземну валюту в працюючих відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та в обмінниках.

За кордоном можна використовувати гривневі та валютні платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.

Крім того, зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та в національній валюті у розмірі 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24 лютого 2022 року).

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