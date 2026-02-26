Війна триватиме увесь 2026 рік: ЄБРР значно погіршив прогноз для економіки України

Мирна угода на початку 2026 року могла б суттєво покращити прогноз.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що економіка України цьогоріч зросте на 2,5%, а наступного року – на 4%. При цьому попередній прогноз Банку був значно вищим – 5% зростання ВВП у 2026 році, йдеться у звіті ЄБРР.

"Україна зберігає макроекономічну стабільність, попри війну. Зростання реального ВВП, повільне на початку року, різко прискорилося до кінця 2025 року, що дало показник за весь рік у 2%", - ідеться у документі.

Погіршення прогнозу пов’язане з тим, що у попередньому звіті передбачалося припинення вогню та виграш від післявоєнної відбудови вже цьогоріч, що дозволяло очікувати на зростання у 2026 році на рівні 5%. У ЄБРР зазначають, що економічні показники у 2025 році були сформовані серйозними обмеженнями воєнного часу.

Відео дня

"Дефіцит електроенергії, слабше сільськогосподарське виробництво та постійна нестача робочої сили негативно впливали на зростання, тоді як цілеспрямовані атаки Росії на інфраструктуру створили постійні логістичні перешкоди", - сказано у звіті.

Торговельний дефіцит збільшився через скорочення експорту зерна та закінчення дії тимчасових торговельних преференцій Європейського Союзу. Тим не менш, багато секторів продовжували адаптуватися, що відображає високу стійкість та здатність фірм ефективно працювати, попри потрясіння.

За базовим сценарієм, де війна Росії проти України продовжиться протягом 2026 року, прогнозується, що зростання реального ВВП становитиме 2,5% цього року, а у 2027 році воно зросте до 4% у разі закінчення війни. При цьому зазначається, що мирна угода на початку 2026 року могла б суттєво покращити прогноз. Однак дефіцит електроенергії, обмеження робочої сили та слабкість сільськогосподарського виробництва продовжують створювати значні короткострокові ризики.

Прогнози зростання економіки України

Національний банк в січні погіршив прогноз зростання економіки України в 2026 році через російські атаки по енергетичній інфраструктурі. За словами голови НБУ Андрія Пишного, ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність, тому реальний ВВП у 2026 році зросте помірно – на 1,8%.

У жовтні 2025 року Світовий банк радикально знизив власний прогноз зростання ВВП України у 2026 році з 5,2% до 2%. Це пов’язано з тим, що банк очікував у своїх прогнозах на закінчення війни у 2025 році.

Вас також можуть зацікавити новини: