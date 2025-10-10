За попередніми оцінками Мінекономіки, за рік було зафіксоване зростання ВВП більш як 5%.

Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України у наступному році на рівні 2,5%. Водночас Світовий банк радикально знизив власний прогноз з 5,2% до 2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Світовий банк оцінював у своїх прогнозах закінчення війни цього року, і тому було вище зростання наступного року. Коли ці прогнози переглядаються, то вони, відповідно, зменшують зростання до реального рівня. Мінекономіки оцінює зростання наступного року приблизно у 2,5%, і ми цей прогноз тримаємо", - пояснив Соболєв.

За його словами, за попередніми оцінками Мінекономіки, в серпні 2025 року порівняно із серпнем 2024 року було зафіксоване зростання ВВП на рівні близько 5,3%. Головними імпульсами стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і в сільському господарстві.

"У другій половині цього року буде підвищене зростання. І це буде характерно відрізняти нас від того, що у Росії з кожним місяцем зростання уповільнюється і досягне майже 0%. У той час у нас протягом вересня і жовтня буде зростання 3-4%", - сказав очільник Мінекономіки.

Крім того, Соболєв розповів про зацікавленість щодо співінвестування проєктів в спільний фонд відбудови США-Україна.

"Ми знаємо, що фонд десь буде в розмірі 200 млн дол. до кінця наступного року. І це будуть вкладення в Україні. Звісно, вони будуть розтягнені в часі, але ми знаємо також, що існує дуже велика зацікавленість у співінвенстуванні проєктів фонду. І ще сотні мільйонів доларів будуть вкладені найближчим часом", - додав міністр.

Очільник Мінекономіки відмітив, що це вплине на ВВП, але конкретні оцінки поки давати зарано.

Економіка України - останні прогнози

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України наступного року. Якщо в квітні банк очікував, що в 2026 році економіка зросте на 5,2%, то оновлений прогноз передбачав зростання на рівні поточного року – на 2%.

У свою чергу у вересні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив свій прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5% на тлі високої невизначеності, пов’язаної з війною Росії проти країни. Попередній прогноз був більш оптимістичним – 3,3%.

