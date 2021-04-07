Для людини, яка жодного разу не брала позику, численні кредитні організації скидаються на щось незрозуміле. Й не дивно. Коли з острогом дивишся на розстрочку у магазинах, важко зрозуміти тих, хто позичає гроші через інтернет без застави та пропонує кредит під 0 відсотків.

Водночас кредитні компанії докладають чималих зусиль, щоб зрозуміти свого клієнта – вивчають уподобання та фінансові звички, малюють узагальнений портрет. Все для того, щоб зробити свої послуги прозорими та побудувати міцні довгострокові відносини.

Як зазначає фахівець з продуктового та маркетингового сервісу компанії “Качай Гроші” Андрій, останнє – чи не найважливіше для фінансових компаній в теперішній карантинний час.

“Важливо розуміти, хто твій клієнт та з якою метою він бере позику. Ця інформація допомагає запропонувати умови, що будуть вигідними і для позичальника, і для кредитора. Бо не завжди люди можуть вірно оцінити свою фінансову нагрузку. Ми робимо це за них, бо тільки так будуються справжні партнерські відносини, від яких виграють обидві сторони”, - каже кредитний експерт.

Хто звертається за грошима до “Качай Гроші”

В Україні кількість активних користувачів мікрокредитів вимірюється сотнями тисяч. Та хто всі ці люди? Фінансова компанія “Качай Гроші” проаналізувала власних позичальників та поділилася їхнім узагальненим портретом. Зазвичай, подібну інформацію тримають в таємниці. Та в “Качай Гроші” впевнені – відвертість є запорукою довірчих відносин.

Компанія знаходиться у середині рейтингу ТОП-20 українських МФО. Тож її дані можна с певною похибкою розглядати як загальні для всієї країни, щоб дізнатися, хто частіше звертається за швидкими кредитами, яким чином українці беруть у борг та скільки.

Скільки безпечно позичати в МФО

Фахівці з фінансів вважають швидкі кредити зручним інструментом, коли потрібна незначна сума на короткий термін. Тим більше, компанія пропонує для нових клієнтів кредит під 0 відсотків. То ж не дивно, що в компанії, яка прагне допомогти своїм клієнтам, переважна більшість позик береться на суму до 4000 гривень.

Зокрема, кредити до 2000 грн, від 2000 до 3000 грн та від 3000 до 4000 грн складають приблизно однакові частки кредитного портфелю компанії. Частка позик від 4000 до 5000 грн вже вдвічі менша за лідерів, а відсоток кредитів понад 5000 грн й далі зменшується.

До МФО звертається не лише неодружені чоловіки

Більшість клієнтів МФО є фінансово активним населенням та юридично відносяться до молоді. Це вікова група від 18 до 37 років, яка становить понад ¾ всіх позичальників “Качай Гроші”. Серед них найменшою групою є люди від 33 до 37 років – 15%, а найчисленнішими одразу дві категорії: 23-27 та 28-32 років – по 22% для кожної групи.

Чоловіків серед клієнтів МФО трохи більше, ніж жінок – 58% проти 42%. Географія позичальників охоплює всю Україну. Але більшість мешкає у столиці та Київській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях.

За сімейним станом користувачі швидких кредитів розділилися наступним чином. 56% є самотніми людьми. З них 43% ніколи не були в шлюбі, а ще 11% вже розлучені. Серед сімейних людей, на яких приходится 44% позичальників, 9% перебувають у цивільному шлюбі.

Українці беруть кредит у смартфоні

Кредит зі смартфонів замовляють 87% клієнтів “Качай Гроші”. У фінансовій компанії пояснюють цей вибір користувачів зручністю веб-сайту саме для мобільних пристроїв. До того ж, процес оформлення позики в компанії побудований таким чином, що зі смартфону простіше подати заявку. Зокрема через те, що у нього вбудована камера, отже можна швидко зробити всі необхідні фотокопії.

Близько 20% клієнтів “Качай Гроші”, які звертаються за кредитом, використовують айфони. Настільні комп'ютери та ноутбуки для оформлення позики використовують 12% клієнтів. Найменша частина – близько 1% – обирає планшети.

Стати ближче до клієнта

Портрет клієнта демонструє, на кого орієнтується та чи інша компанія. Тож, якщо ви впізнаєте в цьому портреті себе – знатимете, хто працює саме для вас. Але це правило є доречним й в інший бік.

Розуміння позичальника допомогло “Качай Гроші” зробити свої кредити більш зручними та затребуваними. Насамперед, цьому сприяла зміна дизайну кредитного калькулятора. Відтепер формула розрахунку відсотків та кредитне навантаження одразу зрозумілі навіть недосвідченій у фінансових справах людині. Також змінилися умови кредитів:

для нових клієнтів вдвічі збільшили термін першої позики – з 15 до 30 діб;

постійні позичальники отримали додаткові знижки та підвищені максимальні суми за кредитами;

для клієнтів із проблемними позиками були розроблені нові алгоритми погашення та пролонгації тощо.

В “Качай Гроші” кредити порівнюють з ліками, і не дарма. Адже тільки правильно підібране “дозування” допомагає вирішити проблему. Якщо ж необачно перевищити суму, то людина не впорається з фінансовим навантаженням. Саме такий підхід формує лояльність з боку українців, які сприймають позику, як зручний інструмент для оперативного вирішення фінансових негараздів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Григорій Бондар