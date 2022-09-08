Рішення прийнято в рамках боротьби з інфляцією, яка вже б'є всі рекорди.

Європейський центральний банк вперше в історії підняв процентну ставку на 0,75 процентного пункту. Рішення прийнято в рамках боротьби з інфляцією, яка вже б'є всі рекорди.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄЦБ

"Протягом наступних кількох засідань Рада керуючих очікує подальшого підвищення відсоткових ставок, щоб знизити попит і захиститися від ризику постійного підвищення інфляційних очікувань", - йдеться в заяві.

Відео дня

Так, ставку за депозитами підвищили до 0,75%, хоча до цього вона була на нульовому рівні. Процентні ставки за граничним кредитуванням і депозитної лінії будуть збільшені до 1,25% і 1,50%. Справа в тому, що в ЄЦБ очікують стагнації економіки в кінці поточного року і першому кварталі наступного.

"Дуже високі ціни на енергоносії знижують купівельну спроможність людей. Крім того, несприятлива геополітична ситуація, особливо невиправдана агресія Росії по відношенню до України, чинить тиск на довіру бізнесу і споживачів", - зазначено в повідомленні.

Крім того, переглянули прогнози щодо економічного зростання. Він значно погіршився. Так, до кінця поточного року економіка вросте на 3,1%, на 0,9% в 2023 році і на 1,9% в 2024 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 вересня євро досяг мінімуму за 20 років у 0,99 долара через те, що Росія перекрила газопровід" Північний потік " до Європи. Поставки газу повинні були відновитися в суботу, але РФ скасувала цей крайній термін і не назвала нові.

Вас також можуть зацікавити новини: