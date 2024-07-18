Стартував другий раунд переговорів між Києвом та інвесторами.

Україна та власники облігацій розпочали новий раунд офіційних переговорів щодо реструктуризації боргу на понад 20 мільярдів доларів. Києву бракує часу для досягнення угоди і він стикається з ризиком потенційного дефолту, пише Bloomberg.

Зазначається, що другий раунд переговорів розпочався цього тижня, за словами ознайомлених людей. Група власників облігацій України підписала угоди про нерозголошення. Перший раунд переговорів минулого місяця не приніс угоди після того, як Україна просила кредиторів погодитися на більші втрати.

Обмежені переговори зазвичай означають, що поширюються вимоги про нерозголошення, які не дозволяють обмінюватися непублічною інформацією. Також діють тимчасові торговельні обмеження, оскільки обговорювані теми можуть бути чутливими до ринку. Обидві сторони сперечаються щодо розриву у знижках і купонних виплатах, зокрема власники облігацій наполягають на більш ніж символічних купонних виплатах після закінчення мораторію.

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За словами журналістів, Україна перебуває під тиском, щоб встигнути домовитися про реструктуризацію боргу зі своїми кредиторами. Так, термін дії замороження виплат, узгоджений два роки тому, закінчується 1 серпня. Тому український уряд просить інвесторів погодитися на більші втрати, які дозволять йому фінансувати оборонні зусилля та підготувати фінансові ресурси для відновлення після закінчення війни.

Окремо депутати в Києві підготували законопроєкт, який дозволить уряду накласти мораторій на виплати зовнішнього боргу, назвавши це "технічним ходом", необхідним для забезпечення фінансової стабільності та стійкості боргу. Законопроєкт спрямований на призупинення виплат за міжнародним суверенним боргом і гарантованим державою зобов’язанням.

Загроза дефолту

На початку червня 2024 року стало відомо, що Україна не змогла домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожує для України дефолтом.

Раніше УНІАН писав, що в України закінчуються гроші, але кредитори залишаються непохитними. Київ просить власників своїх облігацій, серед яких великий американський інвестор Blackrock, французький фонд Amundi та британський міжнародний інвестор Amia Capital, змиритися з більшими втратами.

Британська неурядова організація Debt Justice закликає новий лейбористський уряд країни запобігти поданню позовів проти України до британських судів. Йдеться про випадок, якщо Україна оголосить дефолт за своїми боргами перед приватними кредиторами.

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