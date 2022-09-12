Міністр зазначив, що, завдавши удару по економіці Заходу, росіяни "талановито стріляють собі в ногу".

Енергетичний шантаж Кремля тільки підштовхне Європу передати Україні 300 млрд доларів російських золотовалютних резервів в якості репарацій.

Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія своїми діями заганяє Європу в економічну та енергетичну кризу, відповідно в таких умовах передати Україні кошти Російської Федерації – це дуже правильний політичний крок.

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Міністр вважає, що енергетичний шантаж Кремля тільки підштовхне Захід передати Україні російські золотовалютні резерви.

"Завдавши удару по економіці заходу, росіяни створюють умови для передачі Україні золотовалютних резервів. У цій частині росіяни талановито стріляють собі в ногу, чому ми дуже раді", - сказав він.

Війна в Україні та репарації:

У вересні міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що Україна вимагатиме не менше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які були нанесені в результаті російського вторгнення.

Втрати України від російського вторгнення оцінюються набагато більше, але названа Малюською сума відповідає розміру заморожених активів Банку Росії в країнах G7.

Європейський Союз готується до повного припинення поставок російського газу. У період закачування блакитного палива російський "Газпром" кілька разів зупиняв газопровід "Північний потік" і відповідно подачу газу в країни ЄС.

Раніше заступник міністра юстиції України Ірина мудра заявила, що в України немає перспектив отримати репарації від Росії у міжнародних судах. Адже Росія заявила про вихід з Ради Європи та на рівні свого законодавства встановила, що рішення, прийняті ЄСПЛ після 15 березня 2022 року, в країні не будуть виконуватися.

Вона додала, що конфіскованих на сьогодні російських коштів не вистачить для відновлення України.

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