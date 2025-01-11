Міністерство оборони України розглядає можливість придбання систем ППО за доходи від російських заморожених активів.

Україна обговорила з Італією можливість використання доходів від заморожених російських активів для закупівлі ППО італійського виробництва (Spada, SAMP/T), заявив заступник міністра оборони України Анатолій Клочко.

Він провів переговори з делегацією Агенції з питань оборонпрому Міноборони Італії, йдеться на сайті Міноборони України. Також було порушено питання про закупівлю боєприпасів до цих систем за ті самі кошти.

"Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Однак слід розуміти вартість і терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України", - зазначив Клочко.

Відео дня

Крім того, Клочко, представники Генштабу ЗСУ та Мінстратегпрому змогли "ознайомитися з продукцією італійських оборонних компаній".

Інші новини про системи ППО для України

Раніше УНІАН повідомляв, що Міноборони вже замовило у Rheinmetall тисячі снарядів до установок ППО Gepard. Йдеться про 180 000 боєприпасів HEI-T - осколково-фугасних із трасуючим елементом. Точна вартість не повідомляється.

Крім того, Володимир Зеленський закликав США ліцензувати виробництво ППО і ракет в Україні. "Ми вели переговори зі США щодо ліцензування виробництва систем протиповітряної оборони та ракет в Україні, і це може стати значною частиною наших гарантій безпеки - і це цілком можливо", - наголосив він.

Вас також можуть зацікавити новини: