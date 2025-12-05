Для Берліна необхідність швидко розв'язати питання активів і послати політичний сигнал Москві та Вашингтону зараз переважує юридичну обережність.

У Німеччині підтримують рішення Європейського Союзу надати Україні репараційний кредит під російські заморожені активи. Німецький канцлер Фрідріх Мерц намагається схилити Бельгію до підтримки плану ЄС.

Газета Financial Times пише, що Мерц підтримує пропозицію і використання надзвичайних повноважень, передбачених статтею 122, навіть якщо Бельгія буде проти.

Рішення німецького канцлера щодо плану ЄС щодо російських активів підтримують і його однопартійці. Так, високопоставлений депутат із партії ХДС (Християнсько-демократичний союз) Норберт Рьоттген охарактеризував рішення про російські активи як "момент істини для Європи":

Якщо ми не можемо зробити це (надати репараційний кредит), то що це говорить про суверенітет Європи і всі розмови про стратегічну автономію?

За словами джерел, для Берліна необхідність швидко розв'язати питання активів і послати політичний сигнал Москві та Вашингтону зараз переважує юридичну обережність. Хоча Мерц закликав Єврокомісію врахувати побоювання Бельгії, він вважає, що немає альтернативи кредиту для підтримки платоспроможності України.

Наполегливість Німеччини частково зумовлена побоюваннями, що країна, яка послабила обмеження на борг, щоб дозволити практично необмежені витрати на оборону, ризикує взяти на себе більшу частину витрат на постачання військового обладнання Україні.

"У підсумку ми платитимемо за рахунками", - сказав один зі співрозмовників.

У свою чергу, бельгійський прем'єр-міністр заявив, що сподівається на плідну розмову з Мерцем щодо подальшої долі російських активів та надання Україні репараційного кредиту. На його думку, візит німецького канцлера "відкриває нову сторінку", пише Reuters.

"Я сподіваюся, що це буде плідна розмова і що ми знайдемо рішення, яке зможемо представити Європі протягом наступних двох тижнів", – заявив Де Вевер місцевим ЗМІ.

Європейська комісія сподівається отримати тверді зобов'язання від держав-членів на саміті лідерів ЄС 18 грудня.

Суперечки про репараційний кредит для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує ухвалити рішення про репараційний кредит Україні під заморожені росактиви більшістю голосів країн-учасниць блоку, а не одноголосно, як того зазвичай вимагає процедура, аргументуючи це безпрецедентністю ситуації.

Зі свого боку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вимагає надати Бельгії гарантії того, що ризики запланованого використання заморожених російських державних активів для підтримки України будуть справедливо розподілені між усіма країнами ЄС.

Варто зазначити, що Бельгія та брюссельська клірингова палата Euroclear, яка зберігає більшу частину активів, не потребують "залізних" гарантій того, що інші країни ЄС візьмуть на себе основну частину фінансового тягаря або заходів у відповідь з боку Москви.

