Без фінансової допомоги військовий бюджет України може вичерпатися вже у квітні 2026 року.

Виконавча директорка депозитарію Euroclear, де зберігається переважна більшість заморожених російський активів, Валері Урбен вважає, що ці кошти слід використати як козир для досягнення миру, а не у якості репараційного кредиту для України, повідомляє Politico.

"На цьому етапі було б краще використати ці гроші для мирних переговорів, а не створювати надзвичайно складну і ризиковану юридичну структуру, і потім втрачати цей важіль впливу в переговорах", - зазначила вона.

Керівниця Euroclear додала, що фінансові ризики, пов'язані з прив'язкою заморожених активів до репараційної позики, занадто великі, а можливе банкрутство депозитарію внаслідок цієї ініціативи "вплине на привабливість європейського ринку" та на глобальний фінансовий ринок.

Відео дня

Видання зазначає, що коментарі Урбен з'явилися після того, як Європейська комісія запропонувала 3 грудня виділити Україні репараційний кредит Україні, за два тижні до саміту ЄС.

В цьому контексті журналісти зазначають, що військовий бюджет України може вичерпатися вже у квітні і на саміті країни-члени Євросоюзу повинні вирішити, "чи використовувати заморожені активи Кремля для виживання України, чи підтримати військові дії коштом платників податків".

Втім уряд Бельгії наразі не підтримує виділення репараційної позики. Видання наголошує, що прем’єр країни Бартом Де Вевером побоюється, що репараційний кредит може спровокувати Росії на заходи у відповідь, і вимагає фінансових гарантій від ЄС.

"Єврокомісія заявила, що пропозиції враховують більшість занепокоєнь Бельгії та Euroclear. Де Вевер не переконаний. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрічаються з прем'єром Бельгії ввечері 5 грудня, щоб спробувати переконати його", - підсумовує видання.

Заморожені активи Росії - останні новини

Європейський Союз пропонує покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки – 90 мільярдів євро, а решту забезпечать міжнародні партнери. Фінансування пропонується здійснити за рахунок російських заморожених активів

Водночас в Бельгії не підтримують конфіскацію заморожених активів РФ, зазначаючи, що "країна-бензоколонка" дала зрозуміти, що наслідки такого кроку Брюссель відчуватиме "вічно".

Зі свого боку США, за даними ЗМІ, хочуть повернути Росії заморожені активи після укладення мирної угоди про завершення російсько-української війни.

