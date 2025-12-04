Заступник голови Ради безпеки РФ пригрозив Брюсселю, що повернення коштів, якщо їх нададуть Україні, буде проходити не через суд, а шляхом "справжніх репарацій в натуральній формі".

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив Європі початком війни в разі, якщо Євросоюз спробує використати заморожені російські активи для репараційної позики Україні. Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

Примітно, що Медведєв заявив, що Євросоюз таким чином хоче "викрасти" російські активи й якщо це станеться, то Брюссель та "окремі" країни Євросоюзу можуть "спровокувати" війну з РФ.

"Якщо оскаженілий Євросоюз спробує все-таки вкрасти російські активи, заблоковані в Бельгії, видавши так званий репараційний кредит, такі дії в рамках міжнародного права можуть кваліфікуватися як особливого роду casus belli (формальний привід або причина для оголошення війни однією державою іншій — прим. ред) з усіма наслідками, що випливають для Брюсселя і окремих країн ЄС", - написав він.

На додаток, заступник голови Ради безпеки РФ зазначив, що повернення цих коштів вже може проходити не через суд, а "шляхом справжніх репарацій, сплачених у натуральній формі".

Заморожені активи РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що видання The Telegraph розповіло, що наразі сума заморожених російських активів складає 140% усього ВВП України і більш ніж учетверо перевищує її оборонний бюджет. Вказується, що якщо цю суму спрямувати на переозброєння та забезпечення України, це могло б змінити хід війни. Окрім цього, російський президент Володимир Путін став би першим агресором в історії, якого б примусили профінансувати опір власній агресії.

Також ми писали, що в Politico вважають, що якби в жовтні на саміті лідери Євросоюзу домовилися прискорити реалізацію кредитного плану, це стало б потужним сигналом для Володимира Путіна про довгострокову силу України, а також тверду прихильність Європи до самооборони. Замість цього президент України Володимир Зеленський і Європа були ослаблені розбіжностями через чергові спроби президента США Дональда Трампа відновити мирні перемовини.

