Європейський союз змінив план щодо використання заморожених активів Росії для допомоги Україні. Блок намагається врахувати побоювання Бельгії та залишити можливість для США використовувати гроші, щоб схилити Росію до миру.

Видання The Wall Street Journal пише, що ЄС тепер пропонує надати Києву кредит у розмірі близько 105 мільярдів доларів протягом наступних двох років, що менше, ніж у попередньому плані, який передбачав кредит на загальну суму в 186 мільярдів доларів. Таке рішення дасть змогу зберегти резерви, які адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала використати в рамках потенційного мирного плану.

Європейські чиновники заявляють, що новий план допоможе розвіяти побоювання Бельгії, де зберігається велика частина коштів. Брюссель стурбований тим, що він може зіткнутися з величезними фінансовими ризиками, якщо Москва зможе оскаржити використання її активів.

Деякі чиновники заявляють, що цей план також дає Європі важелі впливу в мирному процесі, в якому вона опинилася осторонь, оскільки американські чиновники ведуть переговори безпосередньо з Росією та Україною. Гроші не можуть бути повернуті Росії без згоди ЄС на зняття санкцій з цих коштів.

"За допомогою сьогоднішніх пропозицій ми забезпечимо Україні засоби для захисту і просування мирних переговорів з позиції сили", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз зберігає у себе близько 245 мільярдів доларів активів російського центрального банку в рамках санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Близько 55 мільярдів доларів активів знаходяться в США та інших країнах.

Ці активи стали б рятувальним кругом для України, оскільки її економіка ледве тримається на плаву. Київ затиснутий між необхідністю фінансувати оборонні зусилля і відновленням життєво важливої інфраструктури, зруйнованої російськими ударами.

Президент Володимир Зеленський давно виступає за виплату Росією репарацій Україні і заявляє, що використання російських активів знизить тягар для Києва і змусить Москву заплатити за агресію.

Репараційний кредит для України - головні новини

Згідно з початковим планом, ЄС збирався надати Україні позику під заставу заморожених активів з розрахунком, що Росія в кінцевому підсумку виплатить репарації за своє вторгнення - Києву не потрібно було б повертати гроші, поки Москва не зробить цього.

Ці активи були виділені в мирному плані адміністрації Трампа на 28 пунктів. Згідно з планом, розробленим за участю Росії, 100 мільярдів доларів із цих активів мали б використати для інвестиційного плану під керівництвом США, щоб допомогти Україні відновитися після війни. Решту грошей було б виділено на спільні економічні проєкти США та Росії.

Європейські чиновники відкинули цю ідею. Вони наполягають на тому, що активи мають бути використані для допомоги Україні - ця позиція була узгоджена всіма країнами "Групи семи" ще під час президентства Джо Байдена.

2 грудня виконавча влада ЄС запропонувала юридичне рішення, яке дало б змогу уникнути необхідності Бельгії виплачувати мільярди євро в разі, якщо Угорщина накладе вето на продовження санкцій проти Москви. Комісія хотіла вдатися до пункту в статті 122 договору ЄС, який дозволяє урядам вирішувати "в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, які відповідають економічній ситуації". Але Брюссель і тут залишився незадоволений.

3 грудня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки - це 90 мільярдів євро, а решту забезпечать міжнародні партнери. Як заявила президентка.

