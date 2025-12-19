При цьому єдиним винятком у Британії залишається кейс російського олігарха Романа Абрамовича.

Лондон не буде в односторонньому порядку використовувати заморожені активи РФ у Британії для допомоги Києву після провалу аналогічної ініціативи на саміті ЄС. Про це повідомляє газета Financial Times із посиланням на урядові джерела.

Основною причиною відмови стали юридичні побоювання банків - фінансисти бояться позовів з боку Москви і відсутності державних гарантій на випадок заходів у відповідь РФ.

"Британський уряд виключив власну спробу використати близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених російських активів, що перебувають у британських банках, для надання допомоги Україні після того, як провалилася аналогічна ініціатива в ЄС", - пише видання.

Зокрема, британські чиновники повідомили, що Лондон не буде в односторонньому порядку використовувати активи РФ для допомоги Києву, оскільки планував робити це тільки в тісній співпраці з Австралією, Канадою та ЄС. За словами представника уряду, Британія "не рухатиметься вперед у цьому питанні без міжнародних партнерів", але продовжить тісно співпрацювати з G7 і ЄС з питань фінансування України.

Зазначається, що натомість Британія зосередиться на альтернативних варіантах фінансування та перерозподілі наявних кредитних гарантій Світового банку на 2026 рік.

При цьому єдиним винятком у Британії залишається кейс російського олігарха Романа Абрамовича - уряд, як і раніше, має намір передати Україні 2,5 млрд фунтів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі".

Заморожені активи РФ

Як писало видання, Financial Times Рішення Європейського Союзу надати Україні кредит на 90 мільярдів євро, яке в Берліні назвали "недвозначним сигналом Москві", продемонструвало розбіжності всередині ЄС і зростання опору подальшій підтримці Києва.

