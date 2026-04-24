Російська економіка гальмує: Центробанк РФ попередив про нові загрози

У січні–лютому ВВП Росії скоротився на 1,8%.

Центральний банк Росії знизив ключову ставку до 14,5%, щоб підтримати економіку, яка сповільнюється. Як пише Bloomberg, це вже п’яте поспіль зниження, яке відповідало очікуванням більшості аналітиків.

Водночас регулятор сигналізує про можливу паузу в пом’якшенні монетарної політики. Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що простір для подальшого зниження ставки звужується через інфляційні ризики, бюджетну політику та зовнішні чинники, зокрема ситуацію на Близькому Сході. У разі затяжного конфлікту негативні наслідки для російської економіки можуть посилитися.

Нещодавнє скорочення економіки чинить тиск на керівництво центробанку, а також ставить під сумнів офіційний урядовий прогноз економічного зростання на цей рік. Жорсткі фінансові умови, що зберігаються з метою стримування зростання цін, спричиненого війною Кремля проти України, залишаються головним гальмом економічної активності.

Додатковим ризиком для цінової стабільності є бюджетна політика. У першому кварталі державні витрати зросли на 17% у річному вимірі, і є ймовірність перевищення запланованих показників.

У січні–лютому ВВП у сукупності скоротився на 1,8%. Уповільнення є настільки вираженим, що Володимир Путін минулого тижня закликав чиновників пояснити його причини та вжити заходів. Проте політики описують спад як тимчасовий ефект адаптації домогосподарств та бізнесу до вищих податків. Набіулліна раніше називала уповільнення "керованим" охолодженням перегрітої економіки, яке загалом відбувається за планом.

При цьому центробанк РФ залишив свій прогноз зростання на рік без змін на рівні 0,5–1,5%, та очікує, що у 2026 році інфляція становитиме 4,5–5,5%.

Російський диктатор Володимир Путін під час засідання в Кремлі публічно розкритикував своїх головних економічних радників через те, що макроекономічні показники "не відповідають очікуванням не лише експертів та аналітиків, а й фактичним прогнозам уряду та Центрального банку".

В Росії розглядають можливість запровадження податку на непередбачені прибутки для окремих сировинних компаній і банків, оскільки Кремль шукає додаткові кошти для покриття бюджетного дефіциту на тлі зростання воєнних витрат.

