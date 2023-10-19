З цих коштів понад 302 мільярди грн передбачено на національну безпеку та оборону України.

Володимир Зеленський підписав закон №10038, який передбачає збільшення видатків державного бюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Як йдеться на сайті Верховної Ради, з них понад 302 мільярди грн передбачено на національну безпеку та оборону України.

"Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" розроблено з метою подальшого здійснення невідкладних заходів, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії Російської Федерації проти України, та вирішення інших першочергових питань держави", - йдеться в пояснювальній записці.

Згідно з ухваленим законом збільшуються видатки зокрема на:

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Міністерство оборони - 211 мільярдів грн;

Міністерство внутрішніх справ - 79 мільярдів грн;

Служба безпеки України - 4,2 мільярди грн;

Міністерство соціальної політики - 16,5 мільярдів грн;

Міністерство стратегічної промисловості - 4,3 мільярди грн;

Головне управлінню розвідки - на 2,5 мільярдів грн;

Держспецзв’язку – 570 мільйонів грн;

Міністерство закордонних справ - на 1,3 мільярди грн;

Міністерство освіти і науки України - на 572 мільйони грн;

Службу зовнішньої розвідки - на 500 мільйонів грн;

Управління державної охорони - на 230,5 мільйони грн.

Держбюджет-2023 - деталі

6 жовтня Верховна Рада в цілому підтримала законопроект, яким передбачалося збільшення видатків державного бюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Тоді за законопроект №10038 проголосували 313 народних обранців. За словами народного депутата Ярослава Железняка, такими змінами було встановлено два рекорди за історію України. Так, видатки загального фонду державного бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит – більше 2 трлн грн.

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