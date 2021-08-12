Спеціальні умови оподаткування будуть визначені Податковим кодексом України.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє створити найкращі податкові умови для IT-сектору.

Як повідомляє прес-служба президента, у Міжнародний день молоді, який Україна з наступного року відзначатиме разом з усією світовою спільнотою, президент Володимир Зеленський зустрівся з переможцями наймасштабнішого всеукраїнського флешмобу #IamUkraineNow, який відбувся в межах промокампанії Ukraine NOW.

Глава держави поділився планами влади щодо активнішої взаємодії з прогресивною й талановитою молоддю, розповів про програми підтримки, які реалізовуватимуть в Україні найближчим часом.

Читайте такожВ Україні введуть новий податок на покупки: хто і за що платитиме

Так, президент розповів про низку кроків, спрямованих на розвиток економіки, про диджиталізацію та підписаний ним нещодавно базовий закон, що стимулюватиме розвиток цифрової економіки в Україні. Серед іншого цей документ запроваджує та визначає засади функціонування правового режиму "Дія Сіті", який передбачає спеціальні умови оподаткування. Ці умови будуть визначені Податковим кодексом України.

"У нас будуть найкращі податкові умови для IT-сектору. Одні з найкращих у світі. Ми розвиваємося в цьому напрямку", – констатував президент.

Також Зеленський нагадав про ідею створення президентського університету, початок роботи якого запланований на 2023 рік. Він зауважив, що заклад має стати сучасним інноваційним освітнім та науковим центром, що забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, а важливою складовою освітнього процесу стане здобуття практичних навичок у сучасних лабораторіях.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віталій Саєнко