Влада має амбітні плани на майбутнє, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани влади щодо розвитку економіки незабаром.

Про це він повідомив під час онлайн-дискусії "Реформи заради інвестицій в Україну", передає кореспондент УНІАН.

"Маємо амбітні плани на майбутнє. Вже найближчим часом планується запуск "Дія.Сity", завдяки якому темпи зростання IT-сектора можуть подвоїтися, і буде продовжена реформа корпоративного управління та активізована приватизація державних підприємств", - сказав він.

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Також, за словами Зеленського, особливу увагу буде приділено розвитку інфраструктури.

"У планах - початок комплексного відновлення систем зрошення на півдні України. Буде розпочато "велику термомодернізацію", в рамках якої будуть утеплені тисячі об'єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури. Буде продовжена програма "Велике будівництво" з розвитком якісних доріг європейського зразка", - сказав він.

Рекордний ВВП:

У 2021 році Україна досягла найбільшого ВВП у доларовому еквіваленті за всю історію нашої країни - майже 200 млрд доларів. За наступні 10 років Кабмін прагне подвоїти ВВП України.