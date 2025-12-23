Зеленський анонсував нові програми прямої підтримки українців на 2026 рік

Він також розповів про перші результати цьогорічної програми зимової підтримки.

У 2026 році в Україні будуть передбачені нові програми прямої підтримки громадян. Таку заяву зробив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Він розповів про перші результати цьогорічної програми зимової підтримки. Заявку на отримання коштів подали майже 18 мільйонів громадян України. Вже 24 грудня, в останній день прийому заявок, є імовірність виходу на такий показник, додав Зеленський.

"Важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва – це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку", – акцентував він.

Глава держави зауважив, що кошти з програми можна буде використати до червня. Таким чином, кожен з майже 18 мільйонів українців встигне скористатися програмою.

"І ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють – пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові", – резюмував Володимир Зеленський.

Зимова підтримка

Програма зимової підтримки громадян передбачає виділення 1 тисячі гривень. Витратити кошти потрібно до 30 червня 2026 року, однак купити можна не все.

За надані державою гроші українці можуть придбати ліки в певних аптеках, книги, продукти. Оплатити також можна комунальні та поштові послуги. За бажання, кошти можна переказати на благодійність.

За даними Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, біля 42% бізнесів не відчула на собі впливу програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка". Ще 21,8% опитаних підприємств відзначили позитивний вплив "Нацкешбеку".

