Мідь знову дорожчає, наближаючись до нового рекорду

Інвестори роблять ставку на зростання попиту з боку світової промисловості, екологічну трансформацію та штучний інтелект

Ціни на мідь знову почали зростати, наближаючись до нового рекорду. Метал підтримує прогноз скорочення пропозиції та ослаблення долара, попри зниження попиту з боку Китаю напередодні Місячного Нового року.

Видання Bloomberg пише, що інвестори роблять ставку на зростання попиту з боку світової промисловості, екологічну трансформацію і штучний інтелект в той час, коли поставки з рудників обмежені через зниження якості руди. Спекулятивні фонди, в тому числі китайські, сприяли прискоренню зростання в останні місяці. Ослаблення долара, що робить сировинні товари дешевшими в інших валютах, підтримало зростання цін.

Обсяг спотових торгів очищеною міддю в Китаї впав до 13 400 тонн у середу, 11 лютого, з пікового значення понад 38 000 тонн 2 лютого, згідно з даними консалтингової компанії Mysteel Global. Відкритий інтерес і обсяги торгів на Шанхайській ф'ючерсній біржі впали до найнижчого рівня з листопада.

До 04:43 ранку за київським часом ціна на мідь на Лондонській біржі металів зросла до 13 166,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм міді коштує 13,17 долара.

30 січня ціни на золото, срібло і мідь різко впали після досягнення рекордних максимумів на тижні. Інвестори рознервувалися через згасання надій на агресивне зниження процентних ставок в США і стабілізацію курсу долара.

Зростання курсу американської валюти робить метали, ціни на які встановлені в доларах, дорожчими для власників інших валют, що може вплинути на попит.

