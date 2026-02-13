Алюміній впав через останню заяву Трампа про мита

Ціни на залізну руду також пішли вниз.

Ціни на алюміній почали знижуватися. Причиною здешевлення стали плани президента Дональда Трампа скоротити деякі американські мита на сталь і алюміній.

Газета Financial Times з посиланням на свої джерела повідомила, що США переглядають список товарів, на які поширюються мита, і планують виключити з нього деякі позиції, мотивуючи це побоюваннями щодо збитків для споживачів.

У червні 2025 року Трамп подвоїв імпортні мита на сталь і алюміній до 50%. Мита і невизначеність щодо їхнього майбутнього порушили поставки металів на ринки США і світові ринки.

О 7:45 за київським часом ціна на алюміній на Лондонській біржі металів впала до 3058,50 долара за тонну.

За даними Bloomberg, ціни на залізну руду також знижуються. Зростання запасів у Китаї і вищий, ніж очікувалося, обсяг видобутку бразильської гірничодобувної компанії Vale SA посилили побоювання щодо профіциту на ринку.

Так, ф'ючерси на залізну руду впали на 1,7% до 97,90 долара за тонну станом на 6:05 за київським часом.

Ціни на метали - останні новини

30 січня ціни на золото, срібло і мідь різко впали після досягнення рекордних максимумів на тижні. Інвестори занепокоїлися через згасання надій на агресивне зниження процентних ставок у США і стабілізацію курсу долара.

Вже 12 лютого ціни на мідь знову почали зростати, наближаючись до нового рекорду. Метал підтримав прогноз скорочення пропозиції та ослаблення долара, незважаючи на зниження попиту з боку Китаю напередодні Місячного Нового року.

