Вартість видобутку перевищує 166 млрд євро.

Китай відкрив найбільше у своїй сучасній історії родовище золота Дадунгоу в провінції Ляонін, запаси якого оцінюються в 1 444 тонни. Про це повідомляє Euronews.

За даними Міністерства природних ресурсів КНР, знахідка стала найбільшою з 1949 року. Геологи відкрили 2,586 млн тонн руди із середньою концентрацією золота 0,56 грама на тонну. Оціночна вартість цієї кількості золота становить орієнтовно понад 166 мільярдів євро.

У проєкті було задіяно близько тисячі фахівців. На роботи пішло всього 15 місяців, що для родовища такого масштабу вважається незвично швидким терміном.

Точні координати родовища влада не розкриває, обмежуючись зазначенням, що воно розташоване в східному регіоні провінції Ляонін.

Зазначається, що відкриття збіглося з періодом стрімкого зростання вартості золота. Цього року на тлі слабкого долара, геополітичної напруженості та збільшення закупівель центробанками країн, що розвиваються, метал подорожчав більш ніж на 50%.

Виробництво дорогоцінного металу 2024 року в Китаї склало 377,24 тонни, показавши зростання на 0,56%. Внутрішнє споживання також зростає. Так, китайці придбали майже 1 000 тонн золота за рік, водночас попит на злитки та монети збільшився більш ніж на 24% порівняно з попереднім роком.

Експерти пояснюють це прагненням зростаючого середнього класу Китаю захистити свої накопичення на тлі глобальної економічної нестабільності.

Золото у світі – останні новини

Газета Financial Times писала, що рекордне зростання цін на дорогоцінний метал спровоковано непублічними закупівлями золота Китаєм, які можуть перевищувати офіційні дані більш ніж у 10 разів. Таким чином КНР намагається зменшити залежність від долара США.

5 листопада стало відомо, що в Туреччині знайшли родовище золота з потенційним обсягом у приблизно 13 тонн. Орієнтовна вартість відкриття може становити 1,7 млрд доларів.

