За аналогічний період 2019 року спостерігався дефіцит 4,199 млрд дол.

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-вересень 2020 року зведений з профіцитом в 530,8 млн дол., тоді як за аналогічний період 2019 року спостерігався дефіцит в 4,199 млрд дол.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг в Україну за цей період скоротився на 15,5% - до 41,665 млрд дол., експорт - скоротився на 6,6%, до 42,196 млрд дол.

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Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Що таке профіцит

Профіцит - це перевищення доходів над витратами.

Попередні показники

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом у 2,399 мільярда доларів, що у 2,5 рази менше дефіциту за аналогічний період 2019 року (5,915 мільярда доларів).

Згідно з даними Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік був зведений з дефіцитом у 3,633 млрд дол., що у 1,7 раза нижче дефіциту за 2018 рік. В тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 2019 році зріс на 8,8% – до 10,723 млрд дол.

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Автор: Дмитро Шварц