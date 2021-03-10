Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається отримати 500 млн доларів додаткових надходжень в Україну для копродукційної кооперації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм".
"Впродовж п'яти років можемо сподіватися на 500 млн доларів додаткових надходжень з-за кордону для копродукційної кооперації", - заявив Ткаченко.
Міністр зазначив, що передбачається створення "екосистем українського кіно". За його словами, йдеться про проекти, які реалізуються в рамках угод про спільне кінематографічне виробництво.
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Ткаченко зазначив, що визначено п'ять регіонів, які стануть міжнародними майданчиками для зйомок кіно.
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