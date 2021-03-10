Міністр культури зазначив, що визначено п'ять регіонів, які стануть міжнародними майданчиками для зйомок кіно.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається отримати 500 млн доларів додаткових надходжень в Україну для копродукційної кооперації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм".

"Впродовж п'яти років можемо сподіватися на 500 млн доларів додаткових надходжень з-за кордону для копродукційної кооперації", - заявив Ткаченко.

Міністр зазначив, що передбачається створення "екосистем українського кіно". За його словами, йдеться про проекти, які реалізуються в рамках угод про спільне кінематографічне виробництво.

Читайте такожNetflix знімає свій перший фільм в Україні із Жан-Клод Ван Дамом

Ткаченко зазначив, що визначено п'ять регіонів, які стануть міжнародними майданчиками для зйомок кіно.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк