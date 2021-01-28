Фінтех-стартап Ant Group китайського мільярдера Джека Ма готується до масштабної реорганізації.

Найбільша в Китаї компанія сфери фінансових технологій Ant Group планує реорганізувати свою структуру через тиск з боку Центробанку Китаю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Компанія Джека Ма планує реорганізувати свою структуру, об'єднавши операції в рамках фінансової холдингової компанії, на яку чекатиме більш жорстке регулювання. Як зазначає видання, раніше повне перетворення Ant в холдингову компанію не передбачалося.

Йшлося всього лише про перетворення на фінансову холдингову компанію однієї з "дочок" Ant. При цьому, реорганізація не торкнулася б іншого бізнесу Ant - доставки їжі, бронювання готелів та інших сервісів.

Як пише видання, компанія вже передала на розгляд регуляторів проект реорганізації. Обговорення плану триває і, як очікується, завершиться до свят з нагоди китайського Нового року в середині лютого.

Що таке Alibaba

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. хмарне підрозділ Alibaba-одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.

20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.

16 серпня 2020 року США стало відомо про те, що мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.

За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.

20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.

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Автор: Олена Коваленко