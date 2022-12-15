Зараз суспільно корисні роботи проводяться в дев'яти областях. На сьогодні за виконання таких робіт безробітним виплачено вже 18,3 млн грн.

До виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення" залучено вже 3314 безробітних у дев'яти регіонах.

Як повідомила прес-служба Мінекономіки з посиланням на заступника міністра Тетяну Бережну, серед цих людей майже в рівній пропорції є жінки й чоловіки, більшість з них (52%) в найбільш працездатному віці 35-50 років, вони мешкають переважно в маленьких містах, трохи рідше – в сільській місцевості, мають професійно-технічну (51%) або вищу (27%) освіту.

"Ми залучаємо людей, які тимчасово втратили роботу, до відновлення країни й таким чином надаємо їм можливість перейти в статус зайнятих осіб і отримувати за виконання суспільно корисних робіт не менше 6700 грн. На сьогодні 3314 безробітних вже виконують такі роботи в дев'яти областях", - сказала Бережна.

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"І, що важливо, до того, як вони долучилися до виконання суспільно корисних робіт, вони тривалий час були безробітними – центр зайнятості шукав їм роботу в середньому понад 4 місяці. Тому їх участь в "Армії відновлення" надасть їм більше можливостей, адже вони будуть отримувати за виконання робіт більше, ніж середня допомога по безробіттю", - розповіла заступник міністра.

Зараз суспільно корисні роботи проводяться в дев'яти областях – Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській. Найбільше безробітних залучено в Київській області - 770 осіб, Сумській – 739 осіб, Полтавській – 697 осіб.

За словами Бережної, на сьогодні за виконання таких робіт безробітним виплачено вже 18,3 млн грн. Вона також повідомила, що проект "Армія відновлення" діятиме і наступного року, тому на організацію громадських та суспільно корисних робіт у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік передбачено 154 млн грн.

"Армія відновлення":

25 жовтня 2022 року в Мінекономіки поінформували, що безробітних залучатимуть до "Армії відновлення", вони отримуватимуть за роботу мінімальну зарплату в розмірі 6,7 тис.грн.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до зміцнення дамб, розчищення узбережжя біля водойм і річок, заготівлі дров для населення, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття тощо.

Робота під час війни:

21 квітня 2022 року в Україні було ухвалено закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю під час війни.

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

Станом на 7 червня падіння зарплат приватний сектор в середньому становив від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Станом на 12 червня 2022 року попит на Робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросла на 20% в порівнянні з попереднім місяцем.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

Станом на 5 жовтня 2022 року більше третини українців втратили роботу після початку війни.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, кількість вакансій на ринку праці станом на жовтень 2022 року зменшилася більш ніж удвічі, і на одну вакансію претендували 8 безробітних.

Станом на початок жовтня в Україні були офіційно зареєстровані 260 тис.безробітних.

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