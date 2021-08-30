Середня зарплата працівників у сфері IT в липні склала майже 25 тис.грн.

Середня номінальна зарплата штатного працівника зі сфери інформації та телекомунікації в липні склала 24 тис. 946 гривень, що є найвищим показником серед усіх інших сфер діяльності.

Про це повідомила Державна служба статистики на офіційному сайті.

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Згідно з оприлюдненими даними, на другому місці з незначним відривом знаходиться сфера фінансової та страхової діяльності. Середня номінальна зарплата штатного працівника цієї сфери в липні склала 24 тис. 489 грн.

Відзначається, що трійку лідерів по середній зарплаті в липні замикають сфери державного управління та оборони, а також обов'язкового соціального страхування. Середня номінальна зарплата штатного працівника даних сфер становить 20 тис. 782 грн.

Загалом середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис. 345 грн.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року була у 2,4 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 6 тис.грн.

Середня зарплата в Україні:

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис. 313 грн.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Автор: Богдан Слуцький