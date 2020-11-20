Грубі бухгалтерські махінації дозволяють менеджерам екс-акціонера «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва буквально «малювати» прибуток підприємству, яке занепадає.

Деталь розкрила популярний блогер військово-технічної тематики Діана Михайлова.

«Офіційна фінансова звітність «Мотор Січ» також викликає чимале здивування. Наприклад, у звіті ПАТ за 6 місяців 2020 року спостерігається дивна картина: у рядку 2270 «інші витрати» цифри менші, ніж за 1 квартал п.р. тобто має місце «економічне диво»: наростаючі витрати працюючого підприємства скоротилися з 498 млн. грн. за 1 кв до 349 млн. грн. за півріччя…», – пише блогер і наводить як доказ копії документів регулярної звітності ПАТ «Мотор Січ»,

«В результаті, збиток у 221 млн. грн. початку року перетворився на гідний прибуток за півріччя в 663 млн. грн. А економічні експерти взагалі сумніваються в тому, що цифри не взяті зі стелі. Якщо немає загальних зборів акціонерів, законної наглядової ради та Ревізійної комісії, аудованої звітності, то будь-який клерк «Мотор Січі» може підписувати будь – які папери, малювати будь-які показники, не боячись відповідальності», – пояснює можливість таких маніпуляцій Михайлова.

Михайлова робить висновок, що підконтрольний Богуслаєву менеджмент перетворив «Мотор Січ» на компанію пустушку.

«За президента Петра Порошенка СБУ заарештувало акції «Мотор Січ» з метою «державної безпеки» після офіційного та юридично бездоганного прямого продажу 56% китайському інвестору [Skyrizon]. Дія арешту тривала і при Володимирі Зеленському. – описує подію з підприємством популярний блогер Діана Михайлова. – Інтереси «державної безпеки «за дивним збігом обставин збіглися з інтересами екс-власника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Саме арешти та невизначена ситуація допомогли Богуслаєву отримати гроші з китайців, але не віддавати завод. Завдяки непорозумінню з арештом акцій екс-власник все ще зберігає не тільки пост «почесний президент», а й контроль над фінансовими потоками компанії. Нею керують не нові акціонери з КНР, а вірний менеджмент Богуслаєва, призначений ним ще у 2015 році».

Як зазначає Михайлова, беззмінний з 2015 року менеджмент В'ячеслава Богуслаєва продовжує грабувати підприємство і завдавати йому шкоди.

«Коли немає законних органів управління, почесний президент і топ-менеджмент на пташиних правах, то і в самій системі відбувається розбрід і хитання. Зниження офіційних фінансових показників «Мотор Січ» супроводжувалося і неврахованими розкраданнями. Наприклад, нещодавно СБУ повідомило про запобігання спроби продажу новітньої модифікації вертолітного двигуна ТВ3-117ВМА-СБМ1В, викраденого з заводу кілька місяців тому. Ні служба безпеки підприємства, ні фіскальні органи, ні контролюючі служби зникнення готової продукції вартістю майже мільйон доларів не помітили!» – звертає блогер увагу на те, що відбувається в компанії.

Дії нової генерації української влади лише посилили конфлікт з китайським інвестором і довели справу до міжнародного скандалу – Україну офіційно попередили про стягнення збитків у міжнародному арбітражі, де китайці вимагають компенсувати їх втрати на суму $ 3,5 млрд. З моменту здійснення операції з купівлі китайцями акцій «Мотор Січ» компанія втратила свою цінність і відстає в рівні технологій. Це означає, що китайським інвесторам краще стягнути збитки з держави Україна і знайти іншого більш передбачуваного і надійного партнера для розвитку проектів у сфері авіаційного двигунобудування.

«Компанія втрачає цінність, перетворюючись на пустушку: з неї виводяться гроші, які могли бути спрямовані на модернізацію, за минулі роки компанія втратила ринки збуту і не знайшла нових. Зараз українське ПАТ «Мотор Січ» за інерцією вважається одним з найбільших світових виробників авіаційних двигунів і промислових газотурбінних установок. На чому ґрунтується це гучне, але все менш обґрунтоване звання?» – задає питання автор і розвінчує міф про унікальність технологій «Мотор Січ», і нагадує, що все ще користується попитом двигун ТВ3-117 «був розроблений майже 50 років тому. Його можна нескінченно вдосконалити, але лише до певної межі».

«Як бачимо, на «Мотор Січ» навряд чи чекає безхмарне майбутнє. Ринки збуту продовжують скорочуватися, нових розробок в осяжному майбутньому не передбачається, а запас радянської технологічної спадщини вичерпаний. На жаль, нинішня політика керівництва з невизначеним юридичним статусом не відповідає ринковій кон'юнктурі, що змінилася, що веде підприємство в нікуди. Штучно створена проблема навколо акцій підприємства перевела «Мотор Січ» в стан ручного управління, вивівши з-під контролю не тільки держави, а й акціонерів і з українського правового поля в цілому. Попереду – міжнародний арбітраж і багатомільярдні збитки, якщо ні в кого в українських коридорах влади не прокинуться здоровий глузд і інстинкт самозбереження», – підсумувала Діана Михайлова.

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Автор: УНІАН