Він закликав Путіна припинити вбивати українців і росіян.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутню зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським, заявив, що Україна збирається піти в наступ. Про це пише Clash Report.

"Ми будемо говорити з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу. Але вони хотіли б почати наступ - ви це знаєте. І нам доведеться ухвалити рішення, - сказав політик.

Він також закликав президента РФ Володимира Путіна припинити вбивати українців і також росіян. За його словами, Росія втратила у війні 1,5 мільйона осіб, переважно солдатів.

"Вони повинні були виграти цю війну в перший тиждень, а тепер вона триває вже четвертий рік", - додав Трамп.

Американський лідер також задався питанням, що було б більшим досягненням - мир на Близькому Сході чи між Росією та Україною. Журналіст припустив, що історично конфлікт на Близькому Сході було важче врегулювати:

"Це правда. Один триває вже три роки, інший - три тисячі".

Зустріч Трампа і Зеленського

17 жовтня у Трампа запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Посол України у США Ольга Стефанишина розповіла, що лідери обговорять прохання Києва про поставку ракет Tomahawk та іншого озброєння, а також посилення української протиповітряної оборони, енергетичну стійкість і розширення співпраці в галузі виробництва дронів.

