Однак США чекають підтримки з боку європейських союзників.

Президент США Дональд Трамп працює над створенням фонду перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок нових тарифів на Китай. Він доручив міністру фінансів Скотту Бессенту обговорити цей план з європейськими колегами перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п'ятницю, 17 жовтня.

Американський лідер, який раніше стверджував, що Зеленський "не володіє козирями" для військової перемоги, дедалі частіше втрачає терпіння до кремлівського диктатора Володимира Путіна, а його пропозиція про зміну підходу до війни в Україні стала помітною зміною позиції, пише The Telegraph.

Ця риторика прозвучала і в міністра оборони США Піта Хегсета, який на зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив, що США готові підтримати Київ "таким чином, як це можуть тільки Сполучені Штати", якщо Росія продовжить ухилятися від мирних переговорів.

ЗМІ пише, що обговорення в Брюсселі були зосереджені на можливому постачанні Україні далекобійних ракет Tomahawk і фінансуванні збройного опору країни під кінець четвертого року повномасштабної війни.

"Трамп доручив послу і мені повідомити наших європейських союзників, що ми підтримуємо ідею введення - назвіть це як хочете - "тарифу на російську нафту" для Китаю або "тарифу перемоги України" на Китай. Але наші українські та європейські союзники мають бути готові приєднатися. Ми відповімо, якщо наші європейські партнери будуть з нами", - заявив Бессент журналістам.

Повідомляється, що, згідно зі стратегією, буде запроваджено мито в 500% на імпорт із Китаю, а отримані кошти спрямують на озброєння української армії. План покликаний чинити максимальний економічний тиск на Путіна, чия військова машина залежить від підтримки Китаю, щоб змусити його сісти за стіл переговорів із Трампом і Зеленським.

Журналісти зазначають, що раніше ідея запровадити санкції проти Китаю за закупівлю російської нафти стикалася з опором європейських урядів. І, хоча НАТО назвав Пекін "ключовим пособником" війни Росії, багато країн альянсу, включно з Великою Британією, відмовилися вважати Китай ворогом.

Озброєння для України

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив союзникам, що для фінансування ще одного року опору в 2026 році Україні потрібно 120 млрд доларів. На зустрічі в штаб-квартирі НАТО, яку співголовувала Велика Британія, обговорювалося, як зібрати половину цієї суми, яку, за словами Шмигаля, мають надати союзники Києва.

Другою "важливою темою" стали поставки далекобійних ракет. "Їхня назва всім відома", додав він. ЗМІ пише, що європейські джерела в НАТО заявили, що підтримують крок передачі ракет Tomahawk Україні, який дасть країні можливість завдавати ударів по російських цілях далеко за лінією фронту, але визнають, що рішення повністю залежить від президента США. Шмигаль зазначив, що таке рішення не може бути ухвалене на зустрічі міністрів оборони НАТО і має бути затверджене особисто Трампом і Зеленським.

Якщо Трамп погодиться, європейським країнам, імовірно, доведеться оплатити постачання і навчання через програму НАТО Purl, за якою американська зброя передається Україні коштом європейських урядів.

Підтримка союзників - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що військова допомога Україні скоротилася більш ніж на половину. Постачання зброї Києву різко зросли в першій половині 2025 року, оскільки Європа намагалася заповнити вакуум, що утворився через "відступ" Америки. Але влітку "імпульс згас"...

Крім того, ми розповідали, що, за словами Хегсета, США змусять Росію дорого заплатити, якщо вона не припинить війну проти України. "Якщо нам доведеться здійснити цей крок, Міністерство війни США готове буде виконати свою частину в той спосіб, у який тільки США можуть це зробити", - наголосив він.

