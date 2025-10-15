Boeing C-32 прямував з Брюсселя.

Літак, на борту якого перебував міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет, здійснив позапланову посадку у Великій Британії. Борт прямував з Брюсселя до США.

Як повідомили в Пентагоні, літак був змушений іти на посадку через тріщину в лобовому склі. Борт приземлився відповідно до стандартних процедур. Всі пасажири в безпеці, включно з очільником Міністерства війни США, заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Видання BBC пише, що, згідно з даними FlightRadar24, літак з Гегсетом на борту почав втрачати висоту біля південно-західного узбережжя Ірландії. Потім він повернув на схід.

"У цей час літак почав передавати "код 7700" на своєму транспондері. Такі коди передаються для позначення загальної надзвичайної ситуації на борту, від відмови двигуна до розгерметизації салону або медичної надзвичайної ситуації", – пояснюється в матеріалі.

Інші інциденти з американськими урядовцями

Це не перший інцидент з літаком, в якому перебував високопоставлений чиновник США. У лютому літак з держсекретарем Марко Рубіо екстрено сів у Вашингтоні.

Тоді він летів до Мюнхена, але був змушений повернути назад через технічну несправність. Повідомлялося про тріщину у вікні кабіни пілота.

А у вересні пасажирський літак Spirit Airlines Inc. підійшов надто близько до літака Boeing Co. 747, який перевозив президента США Дональда Трампа. А кількома днями пізніше гелікоптер з Трампом "атакували" лазерною указкою, могла статись аварія.

