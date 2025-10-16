Москва нарощує удари по залізничній мережі, намагаючись погіршити ситуацію в Україні.

Останніми місяцями Росія посилила удари по українській залізничній інфраструктурі - одній із ключових систем, що забезпечують стійкість країни під час війни, пише BBC. Залізниця протяжністю 21 000 кілометрів виконує не тільки транспортну, а й стратегічну функцію, залишаючись символом стійкості та життєздатності України. Через ці атаки страждають і мирні жителі.

Зокрема, під час удару Росії по потягу на станції в Шостці (Сумська область) на початку жовтня постраждали 13 осіб. Один чоловік помер від серцевого нападу, серед госпіталізованих - троє дітей. Україна стверджує, що ціллю атаки були мирні жителі та рятувальники, що може кваліфікуватися як воєнний злочин за міжнародним правом.

За даними "Укрзалізниці", у вересні кількість атак була вдвічі вищою, ніж у серпні, - удари завдавали не тільки по поїздах, а й по інфраструктурі, що забезпечує їхню роботу. Заступник міністра розвитку громад і територій України Олексій Балеста, який курирує залізничну галузь, каже, що половина всіх атак від початку війни припала саме на останні два місяці.

Відео дня

"Майже щодня за останні два місяці ми стикаємося з прицільними ударами по інфраструктурі "УЗ" і по енергетичних об'єктах", - каже він. За словами Балести, Росія "полює за локомотивами - навмисно б'є по вантажних і пасажирських поїздах".

ЗМІ повідомляє, що також з'явилися й повідомлення про замінування поїздів на різних маршрутах, через що доводиться зупиняти рух, евакуювати пасажирів і перевіряти вагони на предмет вибухівки.

Чиновники називають дві основні причини почастішання атак

Перша - різко зросли можливості Росії виробляти велику кількість відносно дешевих дронів типу "Шахед", здатних літати все далі.

Друга - майже повна стагнація на лінії фронту, через що російська армія змістила фокус на руйнування шляхів постачання.

"Противник намагається повністю зупинити нас. Це частина тактики війни - посіяти паніку серед громадян, зруйнувати економіку і зробити країну непридатною для життя", - заявляє гендиректор "УЗ" Олександр Перцовський.

За його словами, ключовими елементами української відповіді стали максимально швидка ліквідація наслідків ударів, координація з військовими і навчання персоналу розпізнаванню можливих диверсій.

Також повідомляється, що зростання атак залізницею збіглося з новими ударами Росії по енергетичній інфраструктурі України. Україна ж продовжує методично завдавати ударів по російських НПЗ, погіршуючи ситуацію з дефіцитом палива в низці регіонів РФ.

Інші новини про атаки Росії по залізниці України

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ може розширити атаки на залізничні поїзди на глибину до 500 кілометрів. За словами експерта з систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова, окупанти не зупинятимуться.

Він також вважає, що Росії нічого не заважає "рознести всю залізницю України". Окупанти намагаються паралізувати нашу залізничну інфраструктуру, тому "важливо почати щось робити".

Вас також можуть зацікавити новини: