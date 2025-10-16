Чим унікальні 'Томагавки', і чому Трамп може подарувати їх Україні: в NYT пояснили

Крилаті ракети "Томагавк" працюють чітко по цілях, мають важливі переваги, а їх передача Україні може змінити баланс сил.

Україна може отримати ракети Tomahawk для ударів по Москві та за її межами. Президент Дональд Трамп натякнув, що США можуть направити до України ці крилаті ракети, що дало б президенту Володимиру Зеленському можливість наносити точкові удари по цілях у глибокому тилу противника, включно з районами Росії, пише The New York Times.

Трамп, який зустрінеться з Зеленським у Білому домі пізніше цього тижня, заявив у вівторок, що знає про бажання українського лідера отримати цю зброю.

"У нас багато "Томагавків", — заінтригував Трамп.

Завдяки великій дальності, точності та відносно низькій вартості в порівнянні з пілотованими ударами, "Томагавки" давно є ключовим елементом арсеналу Пентагону. За понад чотири десятиліття США застосували в бойових діях більше 2 300 "Томагавків". Найновіші версії оцінюються приблизно в 2,5 млн доларів за одиницю.

Що таке крилата ракета?

Крилата ракета живиться від невеликого реактивного двигуна і має крила для створення підйомної сили, що дозволяє їй літати подібно до літака і самостійно наводитися на ціль.

"Томагавк" новий?

Ні. Розробка "Томагавка" розпочалася на початку 1970-х років. Американські війська вперше застосували їх у бойових діях під час війни в Перській затоці 1991 року, після чого ракети використовували в десятках операцій; згодом їм додали GPS-наведення та можливість перенаправлення в польоті.

Як далеко вони можуть летіти?

Дальність сучасних версій перевищує 1600 км.

Як далеко Москва від Києва?

Близько 800 км. Втім, пуски можна здійснювати не з Києва, а із сусідніх з Росією областей. Тобто, зона ураження збільшується.

Які деякі переваги "Томагавка"?

У крейсерському режимі ракета може летіти низько над землею, ускладнюючи виявлення радарами. Вона розвиває приблизно 885 км/год (приблизно 70% швидкості звуку) і, що важливо для України, у США є кілька сотень таких ракет.

Як запускаються ракети?

Як і інші крилаті ракети, "Томагавк" потребує початкового імпульсу: твердопаливний прискорювач піднімає її на близько 450 м, після чого прискорювач відділяється, крила розгортаються і включається турбореактивний двигун — ракета починає літати як літак і слідує за заданим курсом.

Як Україна могла б їх запустити?

У 2024 році армія США розгорнула наземну пускову установку Typhon — 40-футовий контейнер із чотирма підйомними ракетними трубами, що дозволяє запускати "Томагавки" з суші. Армія випробувала пуски з цієї системи ще у 2023 році. Надання таких установок Україні означало б передачу найдалекобійнішої зброї від США та союзників

Пентагон розробив Typhon після розпаду у 2019 році Договору про ракети середньої та меншої дальності, який забороняв наземні крилаті ракети. У 2024 році пускові установки Typhon демонструвалися на Філіппінах, а потім використовувалися під час навчань в Австралії і Японії.

Чи потрібно українським військам багато тренувань, щоб використовувати їх?

Не зовсім. Влітку 2022 року українські сили швидко опанували мобільні пускові комплекси HIMARS. Typhon відрізняється, але також вимагає введення даних у систему управління вогнем і планування польоту. Пентагон, ймовірно, надаватиме Українї обладнання або пакети даних для підготовки польотів та цільової розвідки.

Що несуть "Томагавки"?

Стандартна бойова частина має еквівалент близько 180 кг тротилу. Існують касетні варіанти із малими боєприпасами та спеціальні модифікації — деякі деталі яких залишаються засекреченими. Новіші моделі також можуть уражати рухомі морські цілі. Варіант із ядерною боєголовкою був виведений з експлуатації в 2013 році.

Як "Томагавки" знаходять свої цілі?

Початково ракета використовувала карти рельєфу та передзавантажені знімки цілей. Пізніші версії додали GPS-наведення і радіозв’язок для перенаправлення в польоті. Ракета маневрує, щоб уникати перешкод і засобів ППО, перш ніж досягти мети.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте відповів, чи підтримує він постачання Сполученими Штатами крилатих ракет Tomahawk до України у зв’язку із запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського на цьому тижні у Вашингтоні.

Як відповів Рютте, кожна країна-член Альянсу має сама коментувати потенційні рішення. "Я не буду вдаватися в це, бо це залежить від кожного окремого союзника", - сказав Рютте.

Зеленський має намір цього тижня у Вашингтоні обговорити обговорити з Трампом послідовність кроків, які планує запропонувати американському лідеру під час зустрічі. Головні теми порядку денного - протиповітряна оборона і українські далекобійні спроможності, аби тиснути на Росію.

