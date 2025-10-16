За останній рік кількість кібератак зросла на 50%, Китай було названо "найбільшою загрозою".

Державні структури Китаю понад десять років систематично зламували секретні компʼютерні системи уряду Великої Британії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на двох колишніх високопоставлених чиновників з питань безпеки та інших урядовців, обізнаних з цим питанням. За їхніми словами, Пекін отримував доступ до інформації з низьким чи середнім рівнем секретності, яка містилася на серверах британського уряду. Йдеться в тому числі про інформацію з позначками "офіційно-конфіденційна" та "секретна", а також деякі матеріали в захищених ІТ-мережах уряду Британії.

Джерела журналістів стверджують, що Китай мав доступ до конфіденційних документів, які пов'язані з формуванням урядової політики, приватних повідомлень та деяких дипломатичних телеграм. При цьому наголошується, що розвіддані та інформація, яка є надсекретною, скомпрометована не була.

Один з інцидентів стосувався центру обробки даних у Лондоні, який використовувався для зберігання деякої конфіденційної урядової інформації і був проданий організації, пов'язаній з Китаєм. Міністри тодішнього уряду запропонували план знищення центру обробки даних, перш ніж його було убезпечено іншим способом.

Однак джерела видання зауважили, що спроби Китаю зламати комп'ютерні системи уряду Британії показали, що Пекін становить значну загрозу національній безпеці. повідомили Bloomberg кілька осіб. Всі вони висловилися на умовах анонімності, обговорюючи надзвичайно конфіденційну інформацію, яка не була оприлюднена.

Згідно з веб-сайтом британського уряду, офіційна система класифікації документів у Великобританії має три рівні. І секретна інформація, до якої, за словами неназваних чиновників, Китай отримав доступ, була інформацією, "компрометація якої може серйозно зашкодити військовому потенціалу, міжнародним відносинам або розслідуванню серйозних організованих злочинів".

Цього тижня британська служба внутрішньої безпеки MI5 попередила законодавців та їхніх співробітників про шпигунські дії Китаю та Росії. Водночас агентство з кібербезпеки повідомило, що за останній рік кількість кібератак зросла на 50%. Китай було названо "найбільшою загрозою".

Раніше колишній керівник апарату експрем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона в Даунінг-стріт Домінік Каммінгс заявив в інтервʼю The Times, що Китай зламав секретну інформацію з закритої комп'ютерної системи британського уряду.

"Було скомпрометовано величезні обсяги даних, класифікованих як надзвичайно секретні та надзвичайно небезпечні для контролю з боку будь-якої іноземної організації", – наголосив він.

Шпигунство в Європі: інші новини

Росія має свою мережу агентів у різних країнах Європи, про що неодноразово писали у ЗМІ. До прикладу, Кремль використовує черниць віддаленого монастиря в Балтійському регіоні для поширення російської пропаганди.

У травні французька розвідка розкрила дані про шпигунську діяльність Росії. Росіяни викрадали французькі технології, а також здійснювали кібератаки. Одного разу в аеропорту був вкрадений комп'ютер інженера, який працює на французьку компанію в оборонному секторі.

