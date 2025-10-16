Трамп нарешті став союзником України, - Politico

Київ демонструє нову впевненість завдяки поступовому зближенню Зеленського та Трампа, сподіваючись на посилення підтримки США та стримування Росії.

Відносини між Києвом і Вашингтоном потеплішали, відколи Україна зрозуміла, що у кімнаті може бути лише "одна діва" - тобто, у центрі уваги завжди буде Дональд Трамп. Українські чиновники демонструють новознайдену впевненість, і все це завдяки президенту США, пише Politico.

Попри потужні авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі, у Києві спостерігається оптимізм: вважається, що до весни або літа правитель РФ Володимир Путін може бути готовий до переговорів про припинення війни наступного року.

На закритому засіданні парламенту президент Володимир Зеленський припустив, що активізація дій Росії на сході може стати останнім великим наступом. Він наголосив, що країні доведеться пережити ще одну сувору зиму, але реальна можливість перемир’я існує.

За словами українського президента, для цього на Росію має чинитися більший економічний та військовий тиск, щоб Путін зрозумів, що продовження війни не принесе йому переваг, а лише знекровить країну. Після успішного припинення вогню в Газі Трамп має намір допомогти зупинити війну в Україні та здобути нову "позначку" у своїй політичній кар’єрі.

Цього тижня українська делегація, включно з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і прем’єр-міністром Юлією Свириденко, обговорювала у Вашингтоні, як використати переговорний потенціал Путіна і допомогти Україні пережити зимові авіаудари. Зеленський має відвідати Білий дім у п’ятницю для особистої зустрічі з Трампом, і у Києві сподіваються на позитивні зрушення.

"Покінчити з Росією"

У своєму виступі перед Кнесетом Трамп зазначив, що його зусилля зосереджені на припиненні війни між Україною та Росією: "Спочатку нам потрібно покінчити з Росією", — сказав він.

Минулого місяця Трамп фактично назвав Росію "агресором", чим змінив тон своєї риторики щодо конфлікту.

Поступове зближення Трампа і Зеленського розпочалося після серії напружених зустрічей у лютому та серпні, включно з суперечливою зустріччю Трампа з Путіним на Алясці, яка викликала критику у США та Європі. Тоді українські та європейські лідери спостерігали, як Трамп аплодував російському президенту, але зараз позиції змінилися.

Завдяки дипломатичним зусиллям Зеленського та підтримці союзників, зокрема прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і короля Чарльза, Трамп почав більш позитивно оцінювати Україну. Це проявилося і на Генасамблеї ООН, де він похвалив українського лідера як "хоробру людину" та заявив, що Україна може повернути втрачені території.

Також США посилили обмін розвідувальними даними з українськими силами, щоб допомогти у точкових атаках на енергетичні об’єкти Росії. Розмови про можливу передачу Україні крилатих ракет "Томагавк" покликані стримати Кремль, хоча ризик ескалації утримує Трампа від рішучих кроків.

Попри непередбачуваність Трампа, українська сторона відзначає, що нинішній Трамп — значно надійніший союзник, ніж у лютому, і сподівається, що ця співпраця продовжуватиметься.

Трамп про Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп працює над створенням фонду перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок нових тарифів на Китай. Він доручив міністру фінансів Скотту Бессенту обговорити цей план з європейськими колегами перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п'ятницю, 17 жовтня.

Глава Пентагону Гегсет заявив, що США змусять Росію дорого заплатити, якщо вона не припинить війну проти України. "Якщо нам доведеться здійснити цей крок, Міністерство війни США готове буде виконати свою частину в той спосіб, у який тільки США можуть це зробити", - наголосив він.

Крім того, Трамп, коментуючи майбутню зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським, заявив, що Україна збирається піти в наступ.

