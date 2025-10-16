В Антарктиді у самому розпалі весна, тож птахи починають гніздуватися.

На острові Галіндез біля Антарктиди, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський", зараз перебуває 7 тисяч пінгвінів. Науковці називають це "великим поверненням".

Як повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, йдеться про субантарктичних пінгвінів, які з антарктичної весни до осені проводять на острові шлюбний сезон.

За словами біологині Зої Швидкої, перші великі групи цих птахів почали приходити ще у серпні, але тоді острів ще був вкритий льодом, тому "гості" зникали. У вересні, коли почалася антарктична весна, присутність пінгвінів була більшою, їхня кількість сягала 5,5 тисяч, однак двічі за місяць вони знову зникали.

"А от жовтневі обліки свідчать про стабільну наявність цих птахів на Галіндезі. Навіть коли велика частина йде в океан живитися — все одно багато лишається на острові. Тож нарешті можемо говорити про повернення", — зазначила біологиня.

За її словами, близько 4 тисяч пінгвінів сконцентровані на дальньому кінці Галіндеза, а ще до 3 тисяч розмістилися вузькою смугою вздовж берега від мису Пінгвін-Пойнт аж до будівлі станції. При цьому загальна площа острова — лише приблизно 1 кв. км.

Наразі пінгвіни паруються та будують гнізда там, де це вже можливо. За найкращі місця та камінці між ними точаться бійки

"Частина гнізд ще під снігом, і їхні власники смішно так дзьобом общипують сніг довкола в пошуках камінців", — пояснила Швидка.

За її словами, потім пінгвіни відкладатимуть яйця та виводитимуть малят.

Нагадаємо, нещодавно українські полярники показали зграю найшвидших у світі пінгвінів – субантарктичних, які селяться на острові Галіндез, де знаходиться полярна станція "Академік Вернадський".

На відео - велика кількість пінгвінів пересувається, немов невеликі чорно-білі торпеди. Субантарктичні пінгвіни можуть розганятися до 36 км/год. Ймовірно, за словами науковців, ця зграя прямувала на пошуки їжі.

