В Україні стався невеликий землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, підземні поштовхи зафіксували ввечері 15 жовтня у Чернівецькій області поблизу Новодністровська.

Землетрус магнітудою 2,1 відбувся на глибині 5 кілометрів.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - кажуть експерти.

Землетруси в Україні - експерт попередив про небезпеку

Якщо в зоні Вранча станеться потужний землетрус, сейсмічна хвиля може досягти Києва приблизно за п’ять хвилин. Про це розповів провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь.

За його словами, сейсмічна активність в Україні протягом останніх століть залишається стабільною. Основне джерело підземних поштовхів, що відчуваються в нас, — це румунська зона Вранча. Саме звідти у 1977 році прийшли хвилі, які змусили коливатися київські висотки.

Окрім Вранча, певна активність спостерігається у Карпатах та акваторії Чорного моря, де сила поштовхів зазвичай не перевищує 3–4 бали. Карпати вважаються окремим сейсмічним регіоном через молодий вік гір і тектонічні процеси, що тривають. Землетруси там зазвичай не поширюються за межі регіону.

Сучасні прилади також фіксують слабкі коливання на Полтавщині та в районі Кривого Рогу. Їхня сила сягає 4–4,5 бала, хоча раніше ці території вважалися стабільними.

Учений зазначає, що передбачити точний час землетрусу поки неможливо — це завдання майбутнього. Перша хвиля від Вранча досягає Києва приблизно за дві хвилини, а найсильніша, поверхнева, — за п’ять.

