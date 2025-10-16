Шведські військові переслідують підводний човен РФ: що відомо (фото)

Пдводна активність Росії знову викликає занепокоєння у країнах Балтії.

У Балтійському морі збройні сили Швеції виявили та переслідують російський підводний човен.

За даними шведських ВМФ, субмарина увійшла до Балтійського моря через протоку Великий Бельт, після чого її зафіксували у протоці Каттегаті — між Швецією та Данією.

За попередніми даними, йдеться про багатоцільовий дизель-електричний підводний човен типу Kilo за класифікацією НАТО. Такі човни вважаються одними з найтихіших у світі та здатні виконувати як розвідувальні, так і ударні місії.

До цього ж типу належить субмарина "Новоросійськ", яка кілька днів тому спливла біля берегів Франції, а згодом була помічена в Північному морі — на буксирі у напрямку до данських проток.

Поки що залишається невідомим, чи йдеться саме про "Новоросійськ", чи про інший російський човен. Шведські військові продовжують спостереження й переслідування, а офіційних коментарів від Москви наразі немає.

Інші інциденти з підводними човнами РФ

Як повідомляв УНІАН, поблизу узбережжя Франції зафіксували російський підводний човен Б-261 "Новоросійськ".

Фрегат французького флоту стежив за морськими підступами Альянсу та відзначив присутність російської субмарини. НАТО підтвердило, що постійно стежить за ситуацією в Атлантиці та готове захищати свої країни-члени.

В заяві Чорноморського флоту Росії йдеться, що російська дизельна субмарина "Новоросійськ" піднялася на поверхню біля берегів Франції, щоб дотриматися правил навігації. Таким чином, в Росії спробували спростувати повідомлення про те, що човен зазнав серйозної несправності.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оригінально прокоментував стан цього підводного човна. "Зараз, по суті, російського військово-морського флоту в Середземному морі майже не залишилося. Є лише одна пошкоджена російська субмарина, яка повільно повертається додому з патрулювання", - зазначив Рютте.

