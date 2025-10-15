План випуску нової бронетехніки - 2 611 танків за 2026-2036 роки.

Під час війни проти України РФ витратила більшу частину запасу старих танків, придатних до відновлення. Тепер там планують протягом найближчих 10 років серйозно оновити бронетанкові сили.

Про це свідчать розслідування за відкритими даними (OSINT), що з'явилися в мережі. Зокрема, за даними дослідника супутникових знімків Jonpy99, на російських складах залишилося 2538 старих танків, з них лише 92 - у нормальному стані, решта потребують серйозного ремонту або зовсім не підлягають йому.

А за даними аналітичної групи Frontelligence Insight, РФ розробила масштабний план переозброєння танкових військ. Зокрема, OSINTери опублікували документи "Уралвагонзавода" - основного виробника танків, згідно з якими акцент робиться на нові та вдосконалені T-90 (зокрема на нову модель T-90M2 "Ривок-1"). Пік випуску заплановано на 2027-2029 роки, після чого можливо відбудеться зміна моделі або модернізація.

Відео дня

План випуску нової бронетехніки - 2 611 танків за 2026-2036 роки. Цього достатньо, щоб підготувати російські танкові війська до нової війни, йдеться в дослідженні.

За даними аналітичної групи Oryx, у війні проти України РФ втратила понад 4 тис. танків. А Міжнародний інститут стратегічних досліджень підрахував, що тільки за минулий рік росіяни втратили близько 1 400 танків - по 116 одиниць на місяць.

Бі-бі-сі зазначило, що росіяни відновлюють втрати танків трьома способами: виробництво нової техніки, модернізація старої, а також ремонт пошкодженої.

Зазначається, що зараз росіяни будь-яку підбиту техніку намагаються відбуксирувати в тил. У росіян у Луганській, Донецькій і Запорізькій областях, а також у тилу працюють ремонтні бригади.

Інший спосіб - відновлення радянської техніки зі складів. Йдеться про Т-80, Т-72, Т-62 і навіть старіші Т-55. Їх модернізують - оснащують новими прицілами, тепловізорами, динамічним захистом.

OSINT-дослідник Jonpy99, який відстежує супутникові знімки складів військової техніки РФ, оприлюднив дані про кількість танків, що перебували там до війни і станом на жовтень 2025 року.

Судячи з інформації аналітика, російські бази танків від початку нападу на Україну 2022 року спустошено майже на дві третини, до того ж вибрано все більш-менш сучасне і якісне.

Водночас автор дослідження вважає, що за бажання РФ може повернути до ладу всі танки, навіть найгірші і непридатні. "Це лише питання грошей, часу і готовності Кремля витрачати ресурси", - висловив думку Jonpy99.

За даними відкритих джерел, у 2024 році в РФ випущено близько 240 Т-90, тобто випускали приблизно по 20 одиниць на місяць. Однак документи "Уралвагонзавода", вивчені аналітичною групою Frontelligence Insight, вказують на плани Кремля збільшити випуск на 80% і запустити виробництво нової модифікації - Т-90М2 "Ривок-1".

Планується, що вже у 2028 році випуск досягне піку - 428 одиниць Т-90М і Т-90М2. Загалом же за 2026-2036 роки росіяни хочуть випустити і модернізувати 1 783 танки цих моделей, а також модернізувати 828 танків Т-72 до рівня Т-72Б3М.

Загалом з урахуванням усіх моделей, включно з Т-72 і невеликою партією бойових машин підтримки танків "Термінатор", РФ планує оновити 2 611 танків.

"При цьому основна частина робіт запланована до 2029 року, що може вказувати на підготовку до нової війни або на зміну покоління танків після 2030 року", - йдеться в дослідженні.

Російські танки: новини

У НАТО розкрили втрати Росії в бронетехніці за час війни. Зокрема, один із чиновників Альянсу заявив, що РФ за час повномасштабної війни проти України втратила від 4 до 9 тис. бойових танків. Також окупаційні війська втратили 20 тис. броньованих машин.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни, станом на ранок 14 жовтня, окупанти втратили понад 1 мільйон 125 тис. своїх солдатів.

Вас також можуть зацікавити новини: