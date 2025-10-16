Європейська комісія має намір допомогти блоку підготуватися "до полів битв завтрашнього дня".

Країни ЄС мають п'ять років на підготовку до війни, згідно з військовим планом, який буде представлений Європейською комісією.

"До 2030 року Європі необхідна досить сильна європейська оборонна позиція, щоб переконливо стримувати своїх супротивників, а також реагувати на будь-які акти агресії", - ідеться в проєкті плану, який обговорювали міністри оборони, перш ніж його представлять Колегії Комісарів, пише Politico. Наступного тижня документ буде представлений лідерам ЄС.

"Демілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в доступному для огляду майбутньому", - наголошується в документі.

ЗМІ пише, що, хоча країни ЄС швидко збільшують свої оборонні бюджети, більша частина цих витрат, "як і раніше, має переважно національний характер, що веде до фрагментації, зростання витрат і відсутності сумісності".

Виконавчий орган ЄС закликає столиці закуповувати зброю спільно і хоче, щоб до кінця 2027 року щонайменше 40% оборонних закупівель здійснювали за спільними контрактами - зараз цей показник менший за п'яту частину. План також встановлює цілі, щоб до 2028 року щонайменше 55% закупівель озброєнь припадало на компанії ЄС і України, а до 2030 року - не менше 60%.

Документ детально розглядає низку пріоритетів

Одним із головних завдань є усунення прогалин у можливостях ЄС у дев'яти галузях: протиповітряна і протиракетна оборона, допоміжні системи, військова мобільність, артилерійські системи, ШІ і кіберзахист, ракети і боєприпаси, дрони і противодрони, наземні бойові системи і морська оборона.

План також згадує такі сфери, як готовність до оборони і роль України, яку мають намір озброїти і підтримати, щоб вона стала "сталевим їжаком", здатним стримувати російську агресію.

Журналісти зазначають, що документ містить часові рамки для трьох ключових проектів: "Спостереження Східного флангу", що інтегрує наземні оборонні системи з ППО і системами проти дронів, "Європейська дрон-стіна", нещодавно запропонована Комісією для захисту східних країн; "Європейський повітряний щит" для створення багаторівневої системи ППО; та "Оборонний космічний щит" для захисту космічних активів блоку.

Комісія розраховує, що лідери ЄС схвалять ці три проєкти до кінця року.

Для готовності до 2030 року, проєкти у всіх пріоритетних галузях мають бути запущені в першій половині 2026 року. До кінця 2028 року проєкти, контракти і фінансування мають бути реалізовані для усунення найбільш гострих прогалин.

Комісія також хоче скласти карту збільшення виробничих потужностей, необхідних для усунення прогалин, а також виявити ризики ланцюжків поставок і вузькі місця щодо критичних матеріалів. Це може викликати суперечки, оскільки європейська промисловість традиційно неохоче ділиться надто великим обсягом інформації про виробництво і ланцюжки поставок з Брюсселем.

Питання фінансування

Документ вказує, що ЄС допоможе мобілізувати до €800 млрд на оборону, включно з програмою SAFE з кредитами на зброю в €150 млрд, Європейською програмою оборонної промисловості на €1,5 млрд, яка все ще перебуває в переговорах, Європейським оборонним фондом і, після його ухвалення у 2027 році, наступним багаторічним бюджетом блоку.

Підкреслюється, що "держави-члени є і залишаться суверенними в питаннях національної оборони". Незважаючи на обережне формулювання, деякі держави-члени чинять опір розширенню ролі ЄС в обороні.

ЗМІ пише, що військовий план, що розробляється з літа, намагається врахувати заклопотаність усього блоку, а не тільки країн, найбільш загрозливих для Росії. На знак уваги до південноєвропейських країн, таких як Італія та Іспанія, документ стверджує, що "Європа не може дозволити собі бути сліпою до загроз з інших частин світу", згадуючи Близький Схід і Африку.

Проєкт також підкреслює, що ЄС буде тісно координувати дії з НАТО. Однак Альянс і деякі столиці стурбовані створенням Брюсселем паралельної оборонної структури, яка може ускладнити військове планування замість інтеграції з НАТО.

Мета - дозволити ЄС стати більш незалежним у значно небезпечнішому світі.

