Фінляндія стурбована зростанням військової загрози з боку Росії та готує нову допомогу Україні.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що Росія нарощує війська поблизу кордонів ЄС і готується до другої фази військової агресії, навіть після закінчення війни в Україні, повідомляє CNN.

"Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози", — зазначив Хякканен на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО у Брюсселі.

Міністр підкреслив, що модернізація російських військ і їхнє розташування поблизу європейських кордонів свідчать про зростаючу небезпеку.

Перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО Хякканен повідомив, що Фінляндія приєднається до PURL — програми закупівлі американської зброї для України. Також очікується оголошення нового пакета допомоги для Києва від Фінляндії вже цього тижня.

Гібридна агресія Росії проти Європи

Як повідомляв УНІАН, європейські лідери заявляють про "кінець миру", але їхні заяви контрастують з байдужістю США, тоді як російські дрони, саботаж і кібератаки перевіряють готовність НАТО до реальної загрози.

Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон застеріг, що Європа не готова до нової форми війни.

Натомість стало відомо, що з усіх країн Європи, тільки у Фінляндії є достатня кількість укриттів на випадок війни.

