Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав не переоцінювати можливості Росії. Таку заяву він зробив під час пресконференції.

Рютте наголосив, що Північноатлантичний Альянс в 25 разів більший за Росію. Загальна економіка НАТО становить 50 трильйонів проти 2 трильйонів у Росії.

"Вона не більша за штат Техас, не більша за сукупну економіку Нідерландів і Бельгії, звичайно, з урахуванням ядерного потенціалу. Тому я б не порівнював її повністю з Бельгією та Нідерландами. Але, очевидно, не варто переоцінювати можливості Росії. Ми знаємо, що їхні пілоти винищувачів не дуже вправні в керуванні цими літаками, а їхні капітани не знають, як опустити якір, з огляду на все те, що вони створюють на морському дні", – заявив він, вочевидь маючи на увазі порушення повітряного простору низки країн та інциденти з підводними кабелями.

Він також повідомив, що між НАТО і Молдовою відбувається тісна співпраця. При цьому Рютте не став вдаватися в подробиці з огляду на те, що пресконференція була відкритою.

"Я знаю, що Путін слухає те, що я говорю, і не хочу робити його занадто обізнаним", – додав генсек Альянсу.

