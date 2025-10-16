У Фінляндії в кожній будівлі площею понад 1200 квм за законом має бути захищений підвал.

З усіх країн Європи, тільки у Фінляндії є достатня кількість укриттів на випадок війни.

Як зазначає Bild, ця країна на відміну від решти європейських країн після 1939-1940 років продовжувала будувати нові бункери і на сьогоднішній день їх налічується 50,5 тис. Видання зазначило, що сховатися в них можуть одночасно 4,8 млн осіб. Населення Фінляндії становить 5,5 млн.

"Для порівняння, у Німеччині всього лише 480 тис. місць у сховках, тобто одне місце на 174 людини", - написало видання.

Репортер видання Альберт Лінк відвідав великий бункер у фінській столиці Гельсінкі. Глибина укриття становить 20 м і вміщує 6000 осіб. За словами інструктора з цивільного захисту Томі Раскі, тут люди зможуть залишитися в живих "навіть під час ядерного удару".

Утримання укриття обходиться дорого, але воно також приносить стабільний дохід - тут розташовані фітнес-центр, дитячий ігровий майданчик, хокейна арена і паркінг. У Фінляндії в кожній будівлі площею понад 1200 кв. м згідно із законом має бути захищений підвал.

А ось запасів їжі та консервів в укриттях немає. Кожен фін зобов'язаний мати свій запас їжі на 72 години, а також ліхтарики, батарейки, туристичний килимок і спальний мішок.

У списку, який отримало кожне фінське домогосподарство на випадок надзвичайного стану, зазначені також ліки, засоби гігієни, пігулки йоду, книги, папір і ручка.

"Усе це громадяни мають принести із собою в укриття", - написало видання.

"Тут внизу йдеться справді лише про виживання", - зазначив Раскі.

Укриття в Європі

У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою, у Німеччині хочуть створити більше укриттів. У Міністерстві внутрішніх справ хочуть розробити ключові моменти для концепції притулку. Однак там визнали, що створення мережі притулків займе багато часу.

