Незважаючи на те, що його вивчають уже кілька десятиліть, цей процес, як і раніше, складно повністю пояснити.

Вчені з Індійського інституту наук і Каліфорнійського технологічного інституту нарешті розгадали давню загадку про те, як насправді починається фотосинтез.

Як пише Sciencedaily, вони з'ясували, чому енергія всередині рослин тече лише одним із двох можливих шляхів - механізм, що дає змогу природі переміщати сонячне світло з вражаючою точністю.

Використовуючи передове комп'ютерне моделювання, дослідники показали, що одна з гілок має набагато вищий енергетичний бар'єр, що перешкоджає вільному руху електронів.

Відео дня

Їхнє дослідження показує, чому перші рухи електронів, які мають вирішальне значення для перенесення енергії, відбуваються тільки через один бік ключової білково-пігментної структури.

Незважаючи на те, що він вивчається вже кілька десятиліть, цей процес, як і раніше, складно повністю пояснити, оскільки він містить безліч складних компонентів, протікає в надзвичайно швидких часових масштабах і незначно варіюється у різних видів. Глибше розуміння цих етапів може допомогти вченим розробити ефективні штучні системи, як-от синтетичне листя і технології сонячного палива, які відтворюють задум природи.

У більшості форм життя, що використовують фотосинтез, процес починається з білково-пігментного комплексу, відомого як фотосистема II. Цей комплекс вловлює сонячне світло і розщеплює молекули води, вивільняючи кисень і передаючи електрони іншим молекулам у ланцюжку перенесення енергії.

"Наше дослідження являє собою значний крок вперед у розумінні природного фотосинтезу. Результати можуть допомогти в розробці ефективних штучних фотосинтетичних систем, здатних перетворювати сонячну енергію на хімічне паливо, сприяючи інноваційним і стійким рішенням у галузі відновлюваної енергетики", - прокоментував Прабал К. Маїті, професор кафедри фізики та один з авторів дослідження.

Інші новини науки

Єгипетські вчені довели, що близько 6,2 млн років тому Червоне море повністю висохло, а потім раптово наповнилося водою з Індійського океану.

Результати дослідження дали змогу точно визначити час драматичної події, що змінила Червоне море.

Вас також можуть зацікавити новини: