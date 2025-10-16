Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Українські військові мають певні успіхи на фронті. Сили оборони відкинули окупаційні війська РФ у Донецькій області, повідомляє проєкт DeepState.

"Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру", – йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації зараз немає.

DeepState оновив карту бойових дій в тому районі. Зараз вона виглядає так:

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ інформує, що від початку доби, 15 жовтня, станом на 22:00 на фронті відбулося 154 бойових зіткнення з противником. Найбільше – на Покровському напрямку. Там ворог 42 рази атакував українські позиції.

На Костянтинівському напрямку українські воїни відбили 22 ворожі атаки. Водночас на Олександрівському напрямку відбито 26 атак російських окупантів.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов заявив про складну ситуацію на Лиманському напрямку. Росіяни накопичили там велику кількість живої сили та здійснюють постійні штурми.

Крім того, російські окупаційні війська відновили механізовані штурми. Аналітики ISW наголошують, що востаннє великий механізований штурм був зафіксований у квітні цього року на заході Запорізької області. В Інституті припустили, що війська РФ можуть повернутися до механізованих наступів у районах, де їхня піхота має труднощі із просуванням.

